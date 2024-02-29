Norveç Mülteci Konseyi: Gazze'ye giden erzak kasıtlı olarak engelleniyor

Kaynak: AA
Norveç Mülteci Konseyi: Gazze'ye giden erzak kasıtlı olarak engelleniyor
Norveç merkezli sivil toplum kuruluşu Norveç Mülteci Konseyi (NRC) Genel Sekreteri Jan Egeland, Gazze'deki sivillerin çaresizlik içinde olduğunu ve bölgeye giden erzakın kasıtlı olarak engellendiğini belirtti.

Egeland'ın Gazze'yi ziyaretine dair NRC'nin internet sitesinde paylaşılan açıklamada, Egeland'ın değerlendirmelerine yer verildi. Egeland, Gazze sivil nüfusunun yaşadığı yıkım, çaresizlik ve umutsuzluk durumuna dikkat çekerek, bölgede artan kıtlık tehdidini ve milyonlarca kişinin açlık ve şiddetle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Açıklamasında, Gazze'deki çocukların yetersiz beslendiğini ve sokaklarda gıda ve yardım aradıklarını ifade eden Egeland, bölgeye giden yardım kamyonlarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılamadığını vurguladı.

İsrail'in giriş kısıtlamaları nedeniyle Gazze'de sivillerin açlık ve susuzluktan hastalandığını belirten Egeland, hayat kurtaran erzakın kasıtlı olarak engellendiğini ve bunun sonucunda kadınlar ve çocukların bedel ödediğini dile getirdi.

Egeland, devletlerin ateşkes konusunda ısrarlı davranması gerektiğini vurguladı.

Son Haberler
Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na kopya yanıtı. "İstanbul’a baktığınızda kopya çekilecek bir iş yok" Gündem
Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na kopya yanıtı. "İstanbul’a baktığınızda kopya çekilecek bir iş yok"
‘Aday belirlediyseniz arkasında duracaksınız’. Kemal Kılıçdaroğlu Lütfü Savaş'a destek çıktı Gündem
‘Aday belirlediyseniz arkasında duracaksınız’. Kemal Kılıçdaroğlu Lütfü Savaş'a destek çıktı
Azak Denizi'nde Rus Sahil Güvenlik botunda yangın: 5 ölü Dünya
Azak Denizi'nde Rus Sahil Güvenlik botunda yangın: 5 ölü
El Fetih ile Hamas 'Ortak Filistin' için Moskova’da bir araya geldi Gündem
El Fetih ile Hamas 'Ortak Filistin' için Moskova’da bir araya geldi
Okan Buruk derbi öncesi kötü haberi verdi. Icardi için sakatlık açıklaması Spor
Okan Buruk derbi öncesi kötü haberi verdi. Icardi için sakatlık açıklaması
Dursun Özbek Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş'a PFDK'dan ceza yağdı Spor
Dursun Özbek Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş'a PFDK'dan ceza yağdı
Abdullah Gül 1 Mart tezkeresinin perde arkasını anlattı: Kendini yerli sayan birçok arkadaş tezkereye destek oldu Gündem
Abdullah Gül 1 Mart tezkeresinin perde arkasını anlattı: Kendini yerli sayan birçok arkadaş tezkereye destek oldu