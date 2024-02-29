Norveç Mülteci Konseyi: Gazze'ye giden erzak kasıtlı olarak engelleniyor

Egeland'ın Gazze'yi ziyaretine dair NRC'nin internet sitesinde paylaşılan açıklamada, Egeland'ın değerlendirmelerine yer verildi. Egeland, Gazze sivil nüfusunun yaşadığı yıkım, çaresizlik ve umutsuzluk durumuna dikkat çekerek, bölgede artan kıtlık tehdidini ve milyonlarca kişinin açlık ve şiddetle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Açıklamasında, Gazze'deki çocukların yetersiz beslendiğini ve sokaklarda gıda ve yardım aradıklarını ifade eden Egeland, bölgeye giden yardım kamyonlarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılamadığını vurguladı.

İsrail'in giriş kısıtlamaları nedeniyle Gazze'de sivillerin açlık ve susuzluktan hastalandığını belirten Egeland, hayat kurtaran erzakın kasıtlı olarak engellendiğini ve bunun sonucunda kadınlar ve çocukların bedel ödediğini dile getirdi.

Egeland, devletlerin ateşkes konusunda ısrarlı davranması gerektiğini vurguladı.