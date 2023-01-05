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Norveç'ten Ukrayna'ya silah desteği

Norveç Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya 10 bin uzun menzilli modern top mermisi gönderdiğini duyurdu.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 13:15
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Norveç Ukrayna'ya 10 bin modern top mermisi gönderdiğini açıkladı

Norveç'ten Ukrayna'ya silah desteği
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Norveç Savunma Bakanı Björn Arild Gram, ülkesinin devlet televizyonu NRK'ye yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın savunmaya çok ihtiyacı olduğunu ve bu nedenle ülkeye 10 bin uzun menzilli top mermisi gönderdiklerini söyledi.

Rusya savaşının başlamasından bu yana Ukrayna'ya 600 bin avro tutarında askeri yardım gönderdikleri bilgisini paylaşan Gram, "Rusya'nın Ukrayna'da savaşı kazanmasına izin veremeyiz. Norveç, Ukrayna'yı silah ve teçhizatla desteklerken uluslararası hukuka uygun güvenli bir zeminde hareket ediyor." ifadesini kullandı.

Gram, Ukrayna'ya gönderdikleri top mermilerinin 30 bin kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabildiğini, mermilerin M109 kundağı motorlu obüslerde kullanıldığını belirtti.

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