Norveç Ukrayna'ya silah satışını onayladı

2024 yılının ilk günlerinde Norveç Hükümeti, Ukrayna'yla ilgili politikalarının değiştiğini belirterek, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'ya direkt olarak silah ve askeri ürünler satılabileceğini ilan etti.

Muhtelif haber kaynaklarının bildirdiklerine göre, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, dün akşam böyle bir açıklamada bulunurken ayrıca, Ukrayna'nın desteklenmesinin Norveç ve Avrupa'nın güvenliği açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Norveç Dışişleri Bakanı Barth Eide bu hususta "Rusya savaşından kaynaklanan olağanüstü güvenlik şartlarında, Ukrayna'yı desteklemeye devam etmemiz çok önemli. Bu destek Norveç ve Avrupa güvenliği açısından önemli" diye konuştu.