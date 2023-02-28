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Norveç Varlık Fonu'ndan Türkiye'de 1 milyar 217 milyon dolar yatırım

Norveç'in 1 trilyon doları aşan değere sahip devlet varlık fonu, 2022 yılı sonu itibarıyla Türkiye'deki bazı şirketlerin hisse senetlerine 1 milyar 217 milyon 31 bin dolar yatırdı.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 14:51
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Norveç Varlık Fonu'ndan Türkiye atağı. Türkiye'de 1 milyar 217 milyon dolarlık yatırım

Norveç Varlık Fonu'ndan Türkiye'de 1 milyar 217 milyon dolar yatırım
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AA muhabirinin Norveç Varlık Fonu'nu yöneten Norges Bank'ın verilerinden derlediği bilgilere göre, fon, varlığının bir bölümünü geçen yıl çeşitli alanlarda faaliyet gösteren farklı ölçekteki 38 şirketin hisselerinin satın alınmasında kullandı.

Dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu'nun söz konusu Türk şirketlerinin hisselerine yaptığı toplam yatırım 1 milyar 217 milyon 31 bin doları bulurken, fonun portföyünde Aksa Enerji Üretim AŞ, Enerjisa Enerji AŞ, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR), Galata Wind Enerji AŞ ve Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (Tüpraş) hisseleri de yer aldı.

Fonun bu 5 enerji şirketindeki ortaklık hisse değeri yaklaşık 161 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

EN BÜYÜK YATIRIN TÜPRAŞ'A

Norveç Varlık Fonu'nun, Türkiye'deki yatırımlarından en büyük payı Tüpraş aldı. Tüpraş'ın yüzde 1,55 hissesine sahip olan fonun, söz konusu şirketteki toplam yatırımı yaklaşık 121 milyon dolara ulaştı.

Fon tarafından Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ hisselerine 90 milyon 67 bin dolar, Birleşik Mağazalar AŞ (BİM) hisselerine yaklaşık 79 milyon 500 bin dolar, Koç Holding hisselerine 78 milyon 777 bin dolar, Türk Hava Yolları hisselerine 71 milyon 517 bin dolar ve Türk Traktör ve Ziraat Makineleri AŞ hisselerine yaklaşık 64 milyon dolar yatırıldı.

Fonun Türkiye portföyündeki en büyük hisse payı ise yüzde 3,38'ine ortak olduğu Türk Traktör ve Ziraat Makineleri AŞ'de bulunuyor. Bu şirketi, yüzde 2,98'lik payla MLP Sağlık Hizmetleri AŞ izliyor. Söz konusu şirketin hisse senetlerine bağlanan toplam yatırım miktarı yaklaşık 30 milyon doları buldu.

Türkiye'de 2001'den bu yana küçük yatırımlar yapan Norveç Varlık Fonu, 2008'den itibaren Türk şirketlerinin hisse senetlerine yaptığı yatırımları artırdı.

Norveç Varlık Fonu, 1990'dan itibaren ülkenin petrol ve doğal gaz üretiminin getirisiyle yabancı ülkelerin hisse senetleri, tahvil ve emlak piyasalarına yatırım yapıyor.

Norveç hükümeti, fon gelirlerinin çok az bölümünü kullanabiliyor, geriye kalan yüksek kısım ise gelecek nesiller için biriktiriliyor.

Fonun, Norveç dışında 70 ülke ve 9 bin 338’den fazla firmada yatırımı bulunurken, dünya borsalarındaki hisselerin yüzde 1,3’ünü elinde tutuyor. Fon, son yıllarda yoğun olarak yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapıyor.

Fonun piyasa değeri 31 Aralık 2022 itibarıyla 12 trilyon 429 milyar Norveç kronu (1 trilyon 240 milyar dolar) oldu.

Fon, Türkiye'de ilaç sanayisi, bankacılık, gıda, iletişim hizmetleri, ulaşım ve beyaz eşya sektörlerinde faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisseleriyle de ilgileniyor.

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