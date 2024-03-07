Norveç’de yapılan bir araştırma Akdeniz diyetine yeni boyut getirdi.

Araştırmacılar, Akdeniz diyetiyle beslenmenin, yiyeceklerde bulunan toksinler nedeniyle kısırlık riskini artırabileceğini keşfettiler. Akdeniz diyetinde bolca bulunan meyve, sebze, kabuklu yemişler, tahıllar ve balıkların aksine, geleneksel diyetlerdeki doymuş yağ oranı daha yüksek olduğundan, bu diyetler daha az sağlıklı olarak değerlendiriliyor. Ancak, Oslo Üniversitesi’nden bilim insanlarının yürüttüğü bir araştırma, organik olmayan geleneksel Akdeniz diyetinin ek sağlık riskleri taşıdığını gösterdi.

Hangi Kimyasallar Bulunuyor?

Ekip, geleneksel tarım yöntemleriyle yetiştirilen meyve, sebze ve tam tahılların, doğurganlık sorunlarına, zayıf bir bağışıklık sistemine ve çocukların büyüme ve gelişiminde gerilemeye yol açabilecek kimyasallar içerdiğini buldu.

Organik Tarım Tehlikeli Maddeleri Azaltır mı?

Çalışma, Akdeniz diyetinin organik bileşenlerle hazırlandığında, kimyasal madde alımının %90 oranında azaltılabileceğini öne sürdü. Araştırmacılar, deney öncesinde geleneksel diyetle beslenen 27 öğrenciyi inceledi. Daha sonra öğrenciler iki gruba ayrıldı: Bir grup bir hafta boyunca geleneksel tarım ürünleriyle beslenirken, diğer grup organik ürünler tüketti. İki hafta boyunca öğrencilerin idrar örnekleri analiz edildi. Çalışmanın lideri Prof. Dr. Carlo Leifert, idrar örneklerinde bulunan kimyasalların hormonları etkileyebileceğini belirtti.

Akdeniz Diyeti Yapanlarda Kimyasal Madde Miktarı

Leifert, “Bu kimyasalların bağışıklık sistemini ve doğurganlığı olumsuz etkileyebileceğine dair giderek artan kanıtlar var. Hormon dengesi bozulursa, çocukların büyüme ve gelişimini de etkileyebilir. Geleneksel tarım ürünleri, çevresel kirleticilerin ana kaynaklarından bazılarıdır. Akdeniz diyeti bu ürünlere dayandığı için, organik olmayan ürünlerle beslenenler, organik beslenenlere göre daha fazla kimyasal madde alıyor” dedi. Ayrıca, American Journal of Critical Nutrition’da yayınlanan bir çalışma, Akdeniz diyetiyle beslenenlerin, geleneksel diyetle beslenenlere göre idrarlarında üç kat daha fazla çevresel kirletici madde bulunduğunu ortaya koydu.

Akdeniz Diyeti Nedir?

Akdeniz diyeti, özellikle Fransa, Türkiye, Yunanistan, İtalya ve İspanya gibi Akdeniz kıyısındaki ülkelerde popüler olan, sebze ve meyve ağırlıklı bir beslenme tarzıdır. Bölgeye ve ülkeye göre farklılıklar gösterse de, genellikle sebze, meyve, baklagiller, kuruyemişler, tahıllar, balık ve zeytinyağı gibi doymamış yağlar açısından zengin gıdalar içerir. Et ve süt ürünleri ise daha az tüketilir. Uzmanlar, Alzheimer ve kalp hastalıkları gibi sağlık sorunlarına karşı Akdeniz diyetini tavsiye ediyorlar.



