Norveçli sporcular etten kesildi

Norveçli sporcular, Çin’deki yarışmalara katılacakları Mayıs ayında, doping testlerinde pozitif sonuç riski nedeniyle et yememeleri konusunda uyarıldı. Norveç Olimpiyat ve Paralimpik Komitesi’ne bağlı Olympiatoppen, et tüketiminin yasaklı maddelerin istemeden vücuda alınmasına yol açabileceğini belirtti.

Mayıs ayında Çin'in Guangzhou kentinde düzenlenecek 2025 Dünya Atletizm Bayrak Yarışları ve 3 Mayıs’ta Şanghay’daki Diamond League etkinliği öncesinde sporcular, et yemekten kaçınarak bu riski ortadan kaldırmaya çalışacak. Et tüketiminin, bazı hayvanların büyümeyi hızlandırıcı hormonlarla beslenmesi nedeniyle sporcuların clenbuterol maddesini istemeden almasına yol açabileceği vurgulandı. Bu madde, doping testlerinde pozitif sonuç verebilir.

Norveçli atlet Henriette Jaeger, 2025 Dünya Salon Şampiyonası’nda 400 metre bronz madalyası kazanmıştı ve Çin’deki yarışmalar öncesinde bu tavsiyeye uyacağını doğruladı. “Et yemeyi çok seviyorum, ancak profesyonellere güvenmek gerek,” dedi Jaeger.

Sporculardan Josefine Tomine Eriksen de bu uyarıya ciddi şekilde yaklaşarak, et yerine protein barları ve kuru et gibi alternatifler getireceğini belirtti.

Olympiatoppen ayrıca, Çin’de genel gıda hijyenine dikkat edilmesi gerektiğini ve kaliteli restoranlar ile otellerde yemek yenmesini önerdi.