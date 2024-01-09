Norveç'te 77 kişinin katili devlete 'insan hakları ihlali' davası açtı. Dubleks spor odalı hücresini beğenmedi

BBC Türkçe'nin haberine göre; Norveç’te 2011 yılında 77 kişiyi öldüren neo-Nazi Anders Breivik, Norveç yasalarının mümkün kıldığı en yüksek ceza olan 21 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Anders Breivik, cezaevindeki tecrit koşullarının ‘insan hakları ihlali’ olduğu gerekçesiyle Norveç devletine dava açtı.

İKİ KATLI SPOR ODALI HÜCREDE KALIYOR

Ringerike Cezaevi'nde iki katlı, spor ve yemek imkanı bulunan özel bir bölümde kalan Breivik, dış dünyadan izole bir şekilde hapis cezasını geçiriyor.

Norveç Adalet Bakanlığı ise güvenlik nedeniyle Breivik'in diğer mahkumlardan ayrı bir şekilde durması gerektiğini savunuyor.

Breivik'in avukatıysa, 44 yaşındaki müvekkilinin, tutukluluk koşulları nedeniyle "artık yaşamak istemediğini" belirtti. Pazartesi görülen duruşmada avukat Oeystein Storrvik "12 yıldır izole halde. Tamamen dışarıya kapalı bir dünyada yaşıyor, artık yaşamak istemiyor" dedi.

77 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Neo-Nazi Anders Breivik, Oslo'da 22 Temmuz 2011 tarihinde gerçekleştirdiği bombalı araç saldırısında 8 kişiyi, bombalı saldırı sonrasında da Utoya adasında İşçi Partisi'ne ait bir gençlik yaz kampında 69 kişiyi öldürmüştü.

NORVEÇ YASALARINDAKİ EN YÜKSEK CEZA VERİLDİ

Brevivik, 2012 yılında çıkarıldığı mahkemede Norveç yasalarının izin verdiği en uzun ceza olan 21 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak yasalar gereği mahkumiyeti bittikten sonra hala tehdit olduğu belirlenirse cezası uzatılabiliyor.

Breivik 2016 yılında da Norveç devletine karşı açtığı insan hakları davasının bir kısmını kazanmış ancak bir sonraki yıl bu karar bozulmuştu.

HÜCRESİNDE HER İMKAN VAR

Breivik'in, Ringerike Cezaevi'nde tutulduğu özel bölüm geçen ay Norveç televizyonu tarafından görüntülenmişti. Breivik’in kaldığı özel bölümde, spor yapabileceği bir oda, özel banyo ve kendi mutfağı bulunuyor.

Breivik'in yemek yapmaktan, oyun oynamaya, yürüyüşten, basketbola kadar birçok farklı aktiviteye erişiminin olduğunu belirten Norveç Adalet Bakanlığı yetkilileri,

Breivik'in gardiyanlar, bir rahip ve sağlık görevlileri ile görüşebildiğini, dolayısıyla izolasyonunun da sınırlı olduğunu söylüyor.

Bunların dışında Breivik, her iki hafta bir, iki mahkumla birer saat görüşebiliyor.