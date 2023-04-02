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Norveç'te çığ düştü: 4 kişi öldü

Norveç'in kuzeyinde çığ düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Bir ev çığ nedeniyle denize kaydı ve bölgedeki birçok yol da ulaşıma kapandı.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 05:58
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Norveç'te çığ düştü: 4 kişi öldü

Norveç'te çığ düştü: 4 kişi öldü
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Norveçli yetkililer, ülkenin kuzeyindeki Tromsö kentinde dün 3 kez çığ düştüğünü açıkladı.

Aralarında bir Slovenyalı ile bir İtalyan turistin de olduğu 4 kişinin çığ altında kalarak hayatını kaybettiğini ifade eden yetkililer, 1 kişinin de ağır yaralı olduğunu söyledi.

Yetkililer, hayatını kaybeden turistlerin bölgeye kayak yapmaya gittiklerini dile getirdi.

Fotoğraf: İHA

BİR EV DENİZE KAYDI, YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI

Yerel medyadaki haberlere göre, bölgede bugün de çığ düştü ve heyelan oldu.

Diğer yandan emniyet yetkilileri, bir evin çığ nedeniyle denize kaydığını ve bölgedeki birçok yolun ulaşıma kapandığını açıkladı.

Yetkililer, bölgedekilere kapalı alanlardan çıkmamaları uyarısında bulundu.

Norveç Emniyetinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, çığ nedeniyle Tromsö'nün bazı bölgelerinde yaşayanların tahliye edileceği belirtildi. (AA)

Norveçte çığ düştü: 4 kişi öldü

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