Norveç’ten Ukrayna’ya F-16 hibesi

Kaynak: İHA
Norveç’ten Ukrayna’ya F-16 hibesi

Norveç, Ukrayna'ya 6 adet F-16 savaş uçağını hibe etme kararı aldı. Bu destek, ABD'nin başkenti Washington DC'de başlayan NATO Liderler Zirvesi'nde Ukrayna'ya yapılacak yardımların da gündeminde yer aldı.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre, Ukrayna'nın savunma çabalarını güçlendirmek amacıyla Rusya ile olan savaşında kullanılacak bu savaş uçaklarının teslimatının bu yıl içinde başlayacağını belirtti. Støre, "Hava savunma sistemleriyle birlikte verilecek olan F-16'lar, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savunmasını önemli ölçüde güçlendirecek" dedi.

Başbakan Støre, Norveç'in Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları hibesi yapma kararını geçtiğimiz yıl ağustos ayında duyurduğunu ancak miktarı açıklamadığını hatırlattı. Bu süre zarfında Norveç, Ukraynalı pilotların eğitimi için 2 adet F-16'yı Danimarka'ya göndermişti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy uzun süredir NATO üyesi ülkelerden F-16 talep ediyordu.

Danimarka daha önce Ukrayna'ya 19 adet jet, Hollanda ise 24 uçak hibesi yapacaklarını açıklamıştı.

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