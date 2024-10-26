Nostaljik tramvay ‘Çorbabüs’ oldu. Ücret alınmıyor

Amasya'da kullanılmayan ve atıl durumda durumda çürümeye terk edilen nostaljik tramvay y.eniden diyazn edilerek çorbacıya dönüştürüldü. Çorbalar ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Atıl haldeki aracın yeniden kullanılmasını sağlayan Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, “Nostaljik tramvaydı. Yeniden tasarlatıp mobil ikram aracına dönüştürdük. ‘Çorbabüs’ ismi de yakıştı. Çorba çeşitleriyle her gün farklı bir lezzet sunacağız” dedi.

OKULLARDA ÇORBA DAĞITILICAK

İki haftadır üniversite, hastane ve semt pazarlarını dolaşan Çorbabüs'ün havaların soğumasıyla birlikte okullar bölgesine de yöneleceklerini anlatan Başkan Sevindi, çorba dağıtımıyla öğrenciler ile ailelerine ekonomik yönden destek sağlamayı planladıklarını belirtti.

Sevindi, vatandaşlar tarafından çok beğenilen bu uygulamanın peşinden kent lokantasını da yakında hizmete sunacaklarını açıkladı.

Sabah erkenden üniversitenin yolunu tutan öğrenciler de soğuk günlerde içlerini ısıtan ücretsiz çorba uygulamasını hayata geçiren Belediye Başkanı Sevindi’ye teşekkür etti.