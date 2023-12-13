Nostradamus'un 2024 kehanetleri ortaya çıktı

Kıyamet kahini olarak bilinen Nostradamus'un 2024 yılı için öngördüğü kehanetleri ortaya çıktı.

1555 yılında yayınlanan "Kehanetler" isimli kitabıyla tanınan ve o zamandan beri bir rehber olarak kullanılan kitapta 942 kehanet yer alıyor. Geçmişte Adolf Hitler'i, John F. Kennedy'nin suikastını, 11 Eylül saldırılarını ve Kovid-19 salgınını tahmin ettiği bilinen Nostradamus'un 2024 yılı için öngördükleri ise dikkat çekici.

PRENS HARRY KRAL OLACAK

Nostradamus'un kehanetlerini inceleyen Mario Reading, Nostradamus'un Kraliçe Elizabeth'in ölümünü tahmin ettiğini aktardı. Belgelerde, "Adaların Kralı güç ile görevden uzaklaştırılacak" ifadesi yer alırken, Reading bunun kısa bir süre önce tahta oturan Kral Charles'ın görevden alınacağını iddia etti.

ÇİN SAVAŞA GİRİYOR

Öte yandan 2024 yılının dikkat edilmesi gereken bölgelerinden biri de Asya olarak karşımıza çıkıyor. Nostradamus'un "Kızıldüşmanların korkudan rengi atacak, büyük Okyanus'ta tehdit olacak" ifadelerine yer verdiği bir kehaneti de yayınlandı.

Bu kehanette "Kızıl düşman" olarak Çin'in gösterildiği iddia edilirken denizde Çin'in savaşa girebileceği aktarıldı. Son dönemde Çin ile Tayvan arasında gerilim devam ederken Çin'in dünyanın en büyük donanmalarından birine sahip olduğuna da dikkat çekildi.

KÜRESEL İKLİM KRİZİ

Nostradamus'un en korkutucu kehanetlerinden biri ise küresel “iklim kriziyle” birlikte dünyanın yeni bir aşamaya geçmesi...

Nostradamus'un belgelerinde, "Dünya giderek kuruyacak ve devasa seller göreceğiz. Açlık ve kuraklık baş gösterecek" ifadeleri yer aldı.

Nostradamus, dünyanın kuraklık, orman yangınları ve rekor kıran yüksek sıcaklıklarla boğuşacağını ifade ediyor.

YENİ PAPA

Nostradamus, 2024 yılında Katolik aleminin yeni bir papa seçeceğini de öne sürdü. Belgelerde, "Eski Papa'nın ölümünden sonra yeni ve genç bir Romalı seçilecek. Onu zayıf görseler de uzun süre görevde olacak" denildi.

Bu belgeyi analiz eden uzmanlar, son dönemde çok ciddi sağlık sorunları yaşayan 86 yaşındaki Papa Francis'in yerine yeni bir papa seçileceğini söylüyor.