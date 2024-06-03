Novak Djokovic ağrılar içinde kazandı

Kaynak: AA
Novak Djokovic ağrılar içinde kazandı

Dünya 1 numarası Novak Djokovic, Francisco Cerundolo karşısında sakatlığı nedeniyle çok zorlanmasına rağmen, 3-2'lik skorla Roland Garros'ta çeyrek finale çıktı.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) 9. günündeki tekler maçlarından 6'sı tamamlandı. Erkekler dünya 1 numarası Novak Djokovic ile 23 numaralı seribaşı Francisco Cerundolo 4. turda karşılaştı.

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İlk seti 6-1 kazanan Djokovic, bacağındaki sakatlık yüzünden tıbbi mola almak zorunda kaldığı 2. seti 7-5 kaybetti. Cerundolo, sakatlığından dolayı zorlanan Djokovic karşısında 3. seti de alarak 2-1 öne geçti.

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Fakat Djokovic, sonraki setleri 7-5 ve 6-3'lük skorla hanesine yazdırarak 4 saat 39 dakika sonunda korttan galip ayrıldı.

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Erkeklerdeki diğer 4. tur maçında Alex De Minaur (11 numaralı seribaşı), Daniil Medvedev'i (5) 4-6, 6-2, 6-1 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yendi.

Tek kadınlarda ise Aryna Sabalenka (2) ve Elena Rybakina (4) yollarına devam etti. Sabalenka, Emma Navarro'yu (22), Rybakina da Elina Svitolina (15) 2-0'lık skorla geçerek son 8 isim arasına girdi. Jasmine Paolini (12), Elina Avanesyan'ı 2-1, Mirra Andreeva ise Varvara Gracheva 2-0 yenerek tur atladı.

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