Novak Djokovic'ten tarihi yenilgi. Rakibi şaştı kaldı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Novak Djokovic'ten tarihi yenilgi. Rakibi şaştı kaldı
Tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic büyük bir sürprize imza atarak elendi.

ABD'nin Indıan Wels kentinde düzenlenen Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nda büyük bir sürpriz yaşandı...

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, dünya sıralamasında 123. sırada bulunan 20 yaşındaki İtalyan Luca Nardi'ye 2-1 yenilerek elendi.

Luca Nardi; masters 1000 veya grand slam etkinliğinde Sırp tenisçi Novak Djokovic'i yenen tarihteki en düşük sıralamadaki oyuncu oldu.

2 saat 17 dakika süren karşılaşmanın setleri 6-4, 3-6 ve 6-3 sona erdi.

Geçen hafta Nardi, elemelerin son turunda David Goffin'e yenildi, ancak Arjantin'den Tomas Martin Etcheverry kuradan çekilince "şanslı kaybeden" olarak ana tabloya kaldı.

Karşılaşma sonrası duygularını paylaşan Nordi, "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Dün gece hayalini kuruyordum. Şimdi ise gerçek oldu." ifadelerini kullandı.

Djokovic ise "Özellikle üçüncü sette harika tenis oynadığı için kendisini tebrik ediyorum. Ana çekilişe, 'şanslı kaybeden' olarak girdi, dolayısıyla gerçekten kaybedecek hiçbir şeyi yoktu, harika oynadı ve kazanmayı hak etti." değerlendirmesinde bulundu.

gidcnn4wsaahow9.jpeg

giclrjqwqaa-rex.jpeg

giclnowaeaakljf.jpeg

Son Haberler
Sakarya’da zincirleme kaza: 5 yaralı Yerel Haberler
Sakarya’da zincirleme kaza: 5 yaralı
YKS'ye 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu. En genci 15, en yaşlısı 85 yaşında Gündem
YKS'ye 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu. En genci 15, en yaşlısı 85 yaşında
CHP’deki para sayma iddiaları sonrası İmamoğlu’ndan ilk açıklama Gündem
CHP’deki para sayma iddiaları sonrası İmamoğlu’ndan ilk açıklama
THY'nin yeni markası "AJet" bilet satışlarına başladı Ekonomi
THY'nin yeni markası "AJet" bilet satışlarına başladı
Galatasaray’a 1 iyi, 2 kötü haber Spor
Galatasaray’a 1 iyi, 2 kötü haber
Milas'ta trafik kazası. 1 yaralı Yerel Haberler
Milas'ta trafik kazası. 1 yaralı
Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Savcılık harekete geçti Gündem
Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Savcılık harekete geçti