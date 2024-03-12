Novak Djokovic'ten tarihi yenilgi. Rakibi şaştı kaldı

ABD'nin Indıan Wels kentinde düzenlenen Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nda büyük bir sürpriz yaşandı...

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, dünya sıralamasında 123. sırada bulunan 20 yaşındaki İtalyan Luca Nardi'ye 2-1 yenilerek elendi.

Luca Nardi; masters 1000 veya grand slam etkinliğinde Sırp tenisçi Novak Djokovic'i yenen tarihteki en düşük sıralamadaki oyuncu oldu.

2 saat 17 dakika süren karşılaşmanın setleri 6-4, 3-6 ve 6-3 sona erdi.

Geçen hafta Nardi, elemelerin son turunda David Goffin'e yenildi, ancak Arjantin'den Tomas Martin Etcheverry kuradan çekilince "şanslı kaybeden" olarak ana tabloya kaldı.

Karşılaşma sonrası duygularını paylaşan Nordi, "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Dün gece hayalini kuruyordum. Şimdi ise gerçek oldu." ifadelerini kullandı.

Djokovic ise "Özellikle üçüncü sette harika tenis oynadığı için kendisini tebrik ediyorum. Ana çekilişe, 'şanslı kaybeden' olarak girdi, dolayısıyla gerçekten kaybedecek hiçbir şeyi yoktu, harika oynadı ve kazanmayı hak etti." değerlendirmesinde bulundu.