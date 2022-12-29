Novikov CEO'su Dilyara Makarova'dan müjdeli haber

Dünyanın lider restoran zincirlerinden Novikov İstanbul yeni yıl partisi önceki akşam görkemli bir davet ile gerçekleşti. Gecenin ev sahibi Novikov CEO’su Dilyara Makarova basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Makarova uluslararası büyüme konusunda Vogue oteller zinciri sahibi Turan Avcı ile bir stratejik iş birliği anlaşması yaptıklarını açıkladı.

Medyatava'da yer alan habere göre, Novikov CEO’su Dilyara Makarova’nın ev sahipliğinde Rolls - Royce Powered By Hello işbirliğinde düzenlenen geceye iş, sanat ve cemiyet hayatının tanımış isimleri katıldı.

Yeni yıl daveti ile ilgili konuşan Makarova, “Buradaki etkinlikte olmaktan çok mutluyum. Buradan bütün Türk halkının yeni yılını kutlarım iyi bir yıl geçirmelerini dilerim” dedi.

Türkiye'de bulunan Novikov Restoran ile ilgili bilgiler veren Makarova, “Türkiye'de 3 restoranımız var. Ayrıca birçok planımız var bunlardan birisi Antalya" müjdesini verdi.

Novikov CEO’su özellikle istanbul ve Antalya’da büyümeyi planladıklarını söyledi.

TURAN AVCI İLE ANLAŞTIK

Makarova, dünyanın en önemli restoranları arasında olan Novikov’un uluslararası büyüme stratejisini de açıkladı.

Makorova üç yıl önce uluslararası büyüme ile ilgili bir karar aldıklarını ve stratejik ortak olarak Vouge oteller zinciri sahibi Turan Avcı ile anlaştıklarını vurguladı.

Turan Avcı ile yaptıkları stratejik ortaklıktan son derece memnun olduklarını belirten Makarova, Türkiye’nin yanı sıra Katar, Dubai, paris, Monte Carlo, Mikonos’un da dahil olduğu bir çok ülkede yatırımlara devam edeceklerini söyledi.

Dilyara Makarova Türk halkının yeni yılını kutladı ve "Buradaki etkinlikte olmaktan çok mutluyum. Bütün Türk halkının yeni yılını kutlarım, iyi bir yıl geçirmelerini dilerim" ifadelerini kullandı.

KİMLER KATILDI?

Novikov CEO’su Dilyara Makarova’nın ev sahipliğinde Rolls - Royce Powered By Hello işbirliğinde düzenlenen bu özel gecede yer alan davetlilerin arasında Serkan Çayoğlu - Özge Gürel, Aslıhan Hüner- Kılıç, Aytaç Şaşmaz, Cansel Elçin - Tuğçe Bayat, Hande Doğandemir, Hazal Filiz Küçükköse, Rabia Söytürk, Saadet Işıl Aksoy, İlay Erkök, Aslıhan Karakar, Meltem Akçöl, Beril Pozam, İbrahim Kutluay, Feryal Gülman, Etel Baler, Pervin Ersoy, Siren Ertan, Alegra Levi, Işıl Reçber, Julide Ateş ve Nalan Aksoy gibi isimler vardı.

"TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYORUM"

Davete katılan Özge Gürel & Serkan Çayoğlu çifti şıklıklarıyla dikkat çekti. Sipahi dizisi ile ekranlara dönen Özge Gürel, "Dizimiz çok güzel gidiyor. Panterim Kaan Yıldırım ile çok iyi anlaşıyoruz. Kaan eskiden Serkan’ın şimdi ise benim partnerim oldu” dedi. Serkan Çayoğlu kendisine gelen senaryoları okuduğunu ve teklifleri değerlendirdiğini söyledi.

Yeni yıla sevdiklerimizle daha sakin şekilde gireceğiz açıklayan çift, 2023’de sevenlerine müjdeli haber bir haberi gelir mi? sorusuna Gürel, “Çocuk yok. Daha çalışıyoruz iş var. Ben karar vericem” derken gazetecilerin patron kim sorusu karşısında Çayoğlu , Manşet atmayalım“ cevabı gülüşmelere neden oldu.

"SEFO DA ÇOK ŞAŞIRMIŞ"

‘Veda Mektubu’ dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Rabia Söytürk, “Çok güçlü usta isimlerden oluşan bir kadromuz var. Benim için kendimi göstere bileceğim, çok güzel bir proje olacak” dedi.

Soytürk, yakın arkadaşı Sefo’nun Almanya konseri sonunda bir kadın hayranının tacizine uğraması ile ilgili olarak, “Oda benim şaşırdığım gibi şaşırmış. Tabii ki de mutlu değil aslında baktığımızda çok hoş bir şey değil. Kendi şakayla mizacıyla karşılık verdiği için birazcıkta sempatik kalmış” dedi. Güzel oyuncu ayrıca özel hayatında kimsenin olmadığını söylerken, “ Ben kariyerime odaklandım. Şuan sadece işimi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"HER ŞEY ASLINDA KENDİ GİDİŞATINDA GİDİYOR"

Yakışıklı oyuncu Aytaç Şaşmaz partiye yalnız katıldı. Şaşmaz ‘O Ses Yılbaşı’nde yarışmacı olurken ayrıldığı sevgilisi Cemre Baysel’in de aynı programa katıldığı ve aynı stüdyoda bulunmalarının hatırlatılması üzerine, “İnşallah biz kazanırız bakacağız. Atinadan ben böyleyim şarkısını söyledim. Aslan mal bora ile söyledik. Herkesi yılbaşında evinde eğlendirecez umarım”

Cemre Baysel ile ayrılıklarının nedeni sorulan Şaşmaz, “ Size şöyle kısa bir cevap vereyim işinize çok saygı duyuyorum. Bu konuda konuşmak istemiyorum. Çok teşekkür ederim” derken, Sizi üzmek istemiyoruz ama İçimizde bir pişmanlık var mı? Dışarı var gibi yansıtıyorsunuz ? şeklindeki soruya ise , “Yok yok hiç kimsenin bir şey yansıtı yok. Her şey aslında kendi gidişatında gidiyor. Biz de insanız o yüzden. Böyle bir yolculuk bizimki de teşekkür ederim” cevabını verdi.

İşte geceye katılan konuklardan çok özel fotoğraflar: