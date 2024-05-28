Nükhet Duru 70'ine bakın nasıl girdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Nükhet Duru 70'ine bakın nasıl girdi

Nükhet Duru'nun 70. yaşı ünlülerin akınına uğradı.

Türkiye'de popüler müziğin en güçlü isimlerinden biri olan Nükhet Duru'nun doğum günü partisine ünlüler adeta akın etti.

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Maslak Oto Sanayi Sitesi’ndeki bir mekanda düzenlenen partinin esprili teması ise ‘Nükhet Duru’nun 7.0 versiyonu kutlaması’ydı.’

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Gecede Türkiye’nin neredeyse tüm ünlü şarkıcı ve oyuncuları katıldı.

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Kenan Doğulu ve Göksel ile şarkı söyleyen Duru’nun bitmek bilmeyen enerjisi ise herkesi kendine hayran bıraktı.

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Geceye katılan oyuncu Meltem Cumbul'un Nükhet Duru taklidi ise herkesi kahkahalara boğdu.

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