Nükhet Duru'dan telif davası

Şarkıcı Nükhet Duru, 'Aç Gözünü Adamım' albümündeki 11 eserin izinsiz ve hukuka aykırı şekilde dijital mecralarda kullanıldığını iddia ederek dava açtı.

Nükhet Duru'dan telif davası

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Nükhet Duru, Aç Gözünü Adamım albümündeki 11 eserin izinsiz ve hukuka aykırı şekilde dijital mecralarda kullanıldığını iddia edip Esen Elektronik şirketini mahkemeye verdi. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde, avukatları Levent Polat ve Ergin Akçay aracılığıyla Dava açan Duru'nun dilekçesine göre; Esen Elektronik sanatçının şarkılarını dijital müzik platformlarında umuma iletti.

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Nükhet Duru’nun müzik eserleri üzerinde 'sanatçı' sıfatıyla mali ve manevi hak sahibi olduğunu belirten avukatları, "Müvekkilin eserleri üzerine yapılan tecavüzün tespitini istiyoruz. İzinsiz kullanımın durdurulmasını önlenmesini talep ediyoruz" dedi.

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