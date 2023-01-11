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İsveç yeni nükleer reaktörler inşa edecek

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, parlamentoya yeni nükleer güç reaktörlerinin inşa edilmesini sağlayacak bir yasa teklifi sunacaklarını söyledi.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 19:54
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Nükleer reaktör için yasa teklifi

İsveç yeni nükleer reaktörler inşa edecek
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Kristersson, düzenlediği basın toplantısında, elektrik üretimini artırmak ve enerji güvenliğini sağlamlaştırmayı hedeflediklerini belirterek, "Daha fazla yerde nükleer reaktörlerin inşasına izin verecek yasalar hazırlıyoruz. Bu yasayı önümüzdeki günlerde meclise sunacağı" ifadelerini kullandı.

Kristersson, istişareye açık olduğunu belirttiği yasal düzenlemenin bir aksilik Mart 2024'te yürürlüğe gireceğini belirtti.

"GERÇEKLERİ YANSITMIYOR"

Bu arada Kristersson, Rus basının açıklamalarını çarpıtarak yalan haber yaptığını öne sürdü.

Daha önce yaptığı açıklamada, "İsveç'in NATO ülkesi olması durumunda barış zamanında bölgelerinde nükleer silahları bulundurmanın anlamsız olduğunu" dile getirdiğini kaydeden Kristersson, bu açıklamasının Rus basınında, "İsveç topraklarında nükleer silahlar bulundurmasına izin verecek" şeklinde yazıldığını ve bunun gerçekleri yansıtmadığını aktardı.

Kristersson, İstihbarat Servisi tarafından kendisine Rus ajanlarının İsveç topraklarında faaliyetlerini artırdığı yönünde rapor sunulduğunu da söyledi. (AA)

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