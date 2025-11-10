Cumhur İttifakı ortakları ile başlayan 2’inci açılım sürecinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terör yasası için topu MGK’ya atarak, “Milli Güvenlik Kurulu, PKK’nın artık bir silahlı örgüt olmaktan çıktığı yönünde bir karar alırsa bu meselenin hukuki zeminini tahkim etmiş olur” demişti. Bu sözlere ise Kurtulmuş’un topu MGK’ya atması siyasi çevreler tarafından eleştirilmişti.

Kurtulmuş ise bugün sözlerinin çarpıtıldığını belirterek, ‘alçaklıktır’ çıkışında bulundu. Ancak Kurtulmuş bu açıklamasında kendisiyle çelişti. Kurtulmuş yalanlama açıklamasında ‘karar alsın’ demedi. MGK ile ilgili sözlerini bu kez, “Bu tespit ve tescil yapıldıktan sonra bir takım düzenlemeler yapılabilir” şekline çevirdi

AÇIKCA “MGK KARAR ALIRSA…” DEMİŞTİ

Kurtulmuş’un ‘karar alsın’ sözlerinde şunları dile getirmişti:

“Bunu yapacak olan biz değiliz, ilgili birimlerdir; Milli İstihbarat Teşkilatı, Milli Güvenlik Kurulu esası itibarıyla. Türkiye’nin en üst güvenlik kurulu olarak Milli Güvenlik Kurulu’nda bu konu ele alınır ve Milli Güvenlik Kurulu eğer bu tespitleri yapar ve bunu da ilan ederse burada çok önemli bir mesafe aşılmış olur. Yasa hazırlamak kolay, bütün partilerden temsilciler gelir, bir ortak alan oluşur ve inanın ki hele hele partiler anlaştıktan sonra parlamentoda 3-5 günde istediğiniz yasayı çıkarırsınız. Mesele yasa hazırlığından ziyade, yasa hazırlığından önceki sürecin iyi olgunlaştırılması, başından beri söylediğimiz kamuoyunun bu konuda hazır hale gelmesinin temin edilmesidir.

Türkiye’de de devletin en üst güvenlik mercii, Milli Güvenlik Kurulu’dur. Milli Güvenlik Kurulu’nda bu konu tartışılır ve Milli Güvenlik Kurulu, PKK’nın artık bir silahlı örgüt olmaktan çıktığı yönünde bir karar alırsa bu meselenin hukuki zeminini tahkim etmiş olur.”

‘KARAR’ YERİNE TESPİTE ÇEVİRDİ

Hürriyet’ten Fatih Çekirge’ye konuşan Kurtulmuş, “topu MGK’ya attı” yorumlarına “Benim sözümü bu şekilde çarpıtmak alçaklıktan başka bir şey değildir. Maksatlıdır. Bu komisyonun başarıya ulaşmamasını isteyenlerin işidir” şeklinde sert tepki verirken açıklamasının tamamı ise şu şekilde oldu:

“Ben diyorum ki: Örgüt lideri silah bırakma çağrısı yapıyor. Örgüt Türkiye’den çekilmeyi ilan ediyor. Bu aşamada örgütün silahlarını bıraktığının tespit edilmesi lazım. Böylece yapılacak yasal düzenlemelerin önü açılsın. Aslında bunu söyleyerek devlet adına bir garanti mekanizması koyuyorum. Peki bu tespiti kim yapacak? Meclis Komisyonu yapamaz. Meclis yapamaz. Bu tespiti yapacak olan devletin güvenlik kurumlarıdır. Mesela Türk Silahlı Kuvvetleri sahada adım adım her şeyi saniye saniye izliyor. Gelişmeleri takip ediyor. Elbette onlar gözlemlerini iletecekler. Örgüt gerçekten silahlarını bırakıyor mu? Bu tespiti ve yorumu yapacak olan devletin güvenlik birimleridir. Bu tespit ve tescil yapıldıktan sonra bir takım düzenlemeler yapılabilir. İşte bu düzenlemeler Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılacaktır.”

Kurtulmuş’un açıklamasında ise ‘karar’ ifadesinin geçmemesi dikkat çeken bir diğer nokta oldu.