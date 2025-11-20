MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin girişimi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşı çıkmayan ama ortada duran tutumuyla ilerleyen yeni “süreç” için kritik eşiğe gelindi.

Meclis bünyesinde kurulan komisyonun İmralı’ya giderek PKK elebaşısı Öcalan ile görüşüp görüşmemeyi oylamasının hemen öncesinde Aksaray Üniversitesi’nin bir panelinde konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yüreklere su serpmeye çalıştı.

İLK 4 MADDE HİÇ TARTIŞILMADI

Konuşmasında Anayasa'nın ilk 4 maddesinin şimdiye kadar tartışılmadığını iddia eden Numan Kurtulmuş, “Anayasa’nın ilk 4 maddesinde şimdiye kadar hiçbir tartışma yapılmadı, bundan sonra da yapılmayacak. Yani bir federasyon, ayrı bir bölge, özerk bir bölge yapılmaksınız, resmi dili Türkçe'nin dışında, başka bir dilin Türkçe olma talebini gündeme getirmeksizin, ülkemiz ve vatandaşlarımızın arasındaki bütün farklılıklar neyse, bunları koruyarak, bunları bir büyüklük, bir birlik meselesi haline getireceğiz ve inşallah Türkiye'de demokratik standartları yüksek bir ülkenin vatandaşları olarak hep beraber yaşayacağız. Allah yardımcımız olsun. Zor olduğunu biliyorum. İsteyenlerin büyük çoğunluğu oluşturmakla birlikte, istemeyenlerin de yerlerinde tahrip gücünün zaman zaman ortaya çıkabileceğini biliyorum” dedi.

BİZZAT KENDİSİ ‘DEĞİŞMELİ’ DEMİŞTİ

Oysa Kurtulmuş, bundan neredeyse bir yıl önce Anayasa’nın değiştirilemez maddelerini bizzat tartışmaya açmıştı; üstelik yine bir üniversitede yaptığı konuşmada.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 10 Ekim 2024’te Gazi Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılma Töreni’ninde konuşmuştu. Anayasa’nın ilk 4 maddesiyle alakalı Kurtulmuş, “Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü” ifadesinin değişmesi gerektiğini söylemişti. Ayrıca TBMM Başkanı “Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz. Bu yüzden bu metin, ‘Milletin devleti ve ülkelisiyle bölünmez bütünlüğü’ şeklinde ifade edilmelidir” demişti.

Bu konuşmaya dair fikri sorulan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “HÜDAPAR ‘Anayasa’nın ilk 4 maddesi tartışılsın’ dedi. Geçtiğimiz aylarda sordum, kıvırdılar. TBMM Başkanı, ‘Devletin milletiyle ve ülkesiyle bir bölünmez bir bütün olduğu ifadesi yanlış’ dedi. Güya entelektüel bir tartışma başlatacak” diye konuşmuştu.