Nuray Babacan bombayı patlattı: Yargı paketine eklenecek önergeyle kısmi af geliyor

Pandemi döneminde Adalet Bakanlığı’nın mahkumları parça parça “denetimli serbestlikten” yararlandırdığı yasal düzenlemenin kapsamının genişletileceği iddia edildi.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan bugünkü yazısında, söz konusu düzenlemenin TBMM’de görüşülmeyi bekleyen yargı paketine önergeyle eklenmesinin tartışıldığını belirten Babacan, “Pandemi döneminde başlayan bu hak, 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle haklarındaki karar kesinleşip infazı başlayanlar için geçerliydi. Böyle bir düzenlemede suçun işlediği tarihin esas alınması gerektiği belirtiliyor” diye aktardı.

YENİ ÇALIŞMA YOLDA

Şimdi yapılacak düzeltmeyle bu tarihten önce işlenen tüm suçların bu haktan yararlanacağını aktaran Babacan, “Türkiye günlerdir çalkalanıyor. Narin davasındaki becerisizlikler, Sinan Ateş davasında adalet duygusunun zedelenmesi, sokaktaki tacizcilerin serbest bırakılması, sevgililerini seri katil soğukluğuyla kesen caniler… Her şeyin önüne geçen bu cinnet hali, “Ağır ve sistematik hak ihlalleri” olarak tanımlanan cezasızlık, eleştirile dursun, hükümette kısmi af anlamına gelebilecek yeni bir çalışma yapılıyor” ifadelerine yer verdi.

HANGİ SUÇLARI KAPSIYOR?

Terör suçları hariç birçok suçun bu haktan yararlanacağını ifade eden Babacan “Buna ağır ceza gerektiren birçok suç da dahil, suçun bu tarihten önce işlenmiş olması durumunda denetimli serbestlikten yararlanacaklar” diye yazdı.

SERBEST BIRAKILANLARIN YARISI KADAR…

“Daha önce serbest bırakılanların yarısı kadar daha salıverilme bekleniyor” diyen Babacan, şunları aktardı: “Söylenmese de Adalet Bakanlığı bu yolla sessiz bir operasyon yapıyor. Cezaevlerindeki doluluk bu yolla azaltılırken, ‘salınma işlemi’ rutine bağlanmış oluyor. Diğer taraftan her gün sokaklarda yeni suçlara tanık olunuyor. Yakalananların birden fazla sabıkasının olmasının altında yatanın bu olduğu iddia ediliyor”