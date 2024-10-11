Nuray Babacan'dan bomba kulis: AKP, İmamoğlu yerine Yavaş'ı tercih ediyor; çünkü...

CHP, son günlerde tüm dikkat ve odağını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için açılan ve siyasi yasak istenen ‘Ahmak Davası’na verirken, AKP kulislerinde ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş üzerinden yeni bir kaosun çıkacağı iddiası konuşuluyor.

Ana muhalefet partisinin önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en güçlü iki Cumhurbaşkanı adayı olarak görülen İmamoğlu ve Yavaş için olası bir plan hazırlayan AKP, CHP’nin dikkat dağınıklığından faydalanıyor. AKP özellikle son zamanlarda kulislerde aralarında bir soğukluk olduğu konuşulan iki isimden Yavaş’ı yakından takip ederek adeta mercek altına aldı.

Son gelişmeleri aktaran Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan bugünkü yazısında, AKP’nin, Yavaş’ı büyük bir titizlikle incelediğini ve ileride üzerine yatırım yapmak istendiğini ileri sürdü.

"YAVAŞ, AKP’LİLER İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Gizli rakip olan iki ismi birbirine düşürmenin AKP için kolay olduğunu belirten Babacan, asıl amacın Genel Başkan Özgür Özel’in birinden yana pozisyon aldığı algısını yaymak olduğunu yazdı.

Özel, İmamoğlu ve Yavaş’ın bu tuzağa düştüğünü de iddia eden Babacan, AKP’nin Yavaş planını şu sözlerle açıkladı: “AKP’nin Mansur Yavaş ilgisinin bir diğer sebebi ise cumhurbaşkanlığı seçimine üç adayla girilmesini sağlamak. Bu AKP kulislerinde açıkça konuşulan bir konu. Rakibinin gücünün ikiye bölünmesini istemek hata değil. Önemli olan rakibinin bu planı görüp görmediği. Yavaş, bu anlamda AKP’liler için çok kıymetli.”

"İMAMOĞLU YERİNE YAVAŞ TERCİH EDİLİYOR"

İktidar cephesinde, Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kalması durumunda Yavaş’ın Erdoğan’ın karşısında şansının artacağı hesabının yapıldığını belirten Babacan, “Tüm planların olumsuz gitmesi durumunda İmamoğlu yerine Yavaş’ın seçilmesi de tercih sebebi. Yavaş’ın sonrası için anlaşma yapılabilecek bir isim olduğu iddia ediliyor” diye yazdı.

"YAVAŞ’A YUMUŞAK, İMAMOĞLU’NA SERT GİRİLİYOR”

İmamoğlu’nun AKP içinde çok tepki gören bir isim olduğunu da vurgulayan Babacan, bunun sebebini ise “Yetenekleri, yeteneksizliği, başarıları veya başarısızlığı üzerinden tartışılmıyor. Tartışmanın ana unsuru sokaklardaki hakimiyeti. Merkez sağa yakın duruşu ve Karadenizliliği. Bunlar AKP’liler tarafından tehlikeli bulunuyor. O yüzden Yavaş’a yumuşak, İmamoğlu’na sert giriliyor” sözleriyle açıkladı.