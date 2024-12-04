Nuray öğretmenin nihayet sesini duyan oldu

Kaynak: İHA
Nuray öğretmenin nihayet sesini duyan oldu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesine bağlı Pelitköy sahilinde ikamet eden emekli öğretmenin Nuray Oluçay, yolda meydana gelen heyelan ile ilgili çözüm bulmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Elinde, "Gerekli birimlere iletilmekten bıktık. Çözüm istiyoruz" yazılı pankartla oturma eylemi başlatan Oluçay’ın 1 saatlik eylemi belediye yetkililerini harekata geçirdi.

Emekli eğitimci Nuray Olucay'ın belediye önündeki bir saatlik oturma eylemi, yetkilileri harekete geçirdi. İlk önce, Oluçay'ın yanına gelen Belediye Fen İşleri Müdürü İnanç Erturan, sorunu dinledi. Daha sonra gelen belediye Başkan Vekili Tarık Erdil'de Oluçay'ı dinlerken, makamına davet etti.

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Konuyu Başkan Vekili Tarık Erdil'e anlatan Nuray Oluçay, "Ben yaz kış Pelitköy Jandarma altında Gülkent Sitesinde oturuyorum. Sitemizin önünden doğalgaz hattı geçti. Doğalgaz hattı geçtikten sonra evimizin önündeki yolda çökme başladı. Bu güne kadar doğalgazımız bağlanmadığı gibi çöken yolu da yaptıramadık. Nisan ayından beri uğraşıyoruz. Belediyeye defalarca dilekçe verdim. Cimer'e yazdım. Doğalgaz şirketine yazdım. Belediyeden hep "Gerekli birimlere iletildi" cevabını aldım.

Çözüm bulamayınca böyle bir eylemi yapmak zorunda kaldım" dedi. İlgili daire müdürleri ile görüşen Belediye Başkan Vekili Tarık Erdil, Doğalgaz şirketine bir yazı yazarken, çöken yol içinde çözüm sözü verdi. Başkan Vekili Tarık Erdil'in gayreti Nuray Oluçay'ı memnun etti. Oluçay, Tarık Erdil'e teşekkür etti.

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