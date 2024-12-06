Nurgül Yeşilçay Suudi Arabistan'daki festivale damga vurdu! Gören dönüp bir daha baktı

İkinci Bahar, Asmalı Konak, Melekler Adası, Belalı Baldız, Paramparça, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Gülperi gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay yaptıklarıyla gündemden düşmüyor.

Ünlü oyuncu 1 ayda tam 10 kilo vermişti. 16 saat aç kalarak kilo verdiğini söyleyen oyuncu yaz aylarında çıktığı tatilde verdiği kiloları geri aldı.

KIYAFETİ ÇOK BEĞENİLDİ

ünlü oyuncu bu defa Suudi Arabistan’daki Red Sea Film Festivali'nde boy gösterdi. Geceye kırmızılar içerisinde katılan Yeşilçay bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Nurgül Yeşilçay'a sosyal medyada; 'harika görünüyorsun', 'her halinle güzelsin', 'büyüleyici bir güzelliğin var', 'kırmızı çok yakışmış' gibi yorumlarda bulundular.