Nurgül Yeşilçay temizlik yaparken kendinden geçti

Verdiği kilolarla adından söz ettiren ve fit hali dikkat çeken Nurgül Yeşilçay, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

En son Veda Mektubu dizisi ile izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu, evde temizlik yaptığı anları paylaştı.

ESKİ ŞARKILARLA TEMİZLİK YAPTI

"Yarınlar yokmuşçasına kirlettiğimiz eve girişiyorum." diyen güzel oyuncu, takipçilerinden kendisine şans dilemelerini istedi.

Daha sonra temizlik yaptığı anları paylaşan Nurgül Yeşilçay adeta kendinden geçti. "Nerde o eski şarkılar" diyen Yeşilçay, müziğin ritmine ayak uydurarak temizlik yaptı.

