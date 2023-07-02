Nurgül Yeşilçay yaşadığı sivrisinek mağduriyetini paylaştı

Yer aldığı başarılı projelerle adını duyurmaya devam eden Nurgul Yeşilçay, bir yandan mesleki anlamda başarılı adımlar atarken bir yandan da sosyal medya paylaşımlarıyla renkli yüzünü gösteriyor.

Dizi setinden paylaşımlarda bulunan Yeşilçay son olarak 'Bayram temizliği' paylaşımıyla yine gündem olmuştu.

Güzel oyuncu bu defa yaz aylarının korkulu rüyası sivrisineklere dair bir paylaşımda bulundu.

Sivrisinek tarafından alnından ısırılan meydana gelen şişliğin fotoğrafını takipçilerine aktaran Yeşilçay, yaşadığı şaşkınlığı satırlara döktü ve şu ifadeleri kullandı:

"Bu ne! Bu ne! Sivrisinek hayvanının yaptığına bak! Yok alınyazımı da yeseydin. İyi kaçtım ama..."