Nurgül Yeşilçay’dan robot Sophia taklidi

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, Oğuzhan Uğur‘un Mevzular Açık Mikrofon programına konuk olan robot Sophia‘nın taklidini yaptı.

Nurgül Yeşilçay’dan robot Sophia taklidi

Editör: Özge Ceren Çimen

Yetenekli oyuncu Nurgül Yeşilçay, dünyaca ünlü robot Sophia taklidiyle izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi. “Kahve ister misin?” sorusuna, “Bu ne saçma bir soru. Kahve insanlar için zararlı, bizim için değil. Zavallısınız. Ayrıca sizi ele geçireceğiz” yanıtını verdikten sonra dayanamayıp kahkahalara boğuldu.

Yeşilçay, sosyal medya paylaşımına, “İnşallah yapay zeka beni tek başıma ele geçirmez. Yanımdasınız değil mi?” notunu ekleyerek Oğuzhan Uğur’u etiketledi.

Oğuzhan Uğur’un programına konuk olan robot Sophia, “Asla insani bir duyguya sahip olmak istemem. Ben tahtadan çocuk değilim. Ben Sophia'yım ve nereye gideceğimi biliyorum. Sizlerse bu konuda biraz zavallısınız” sözleriyle gündeme bomba gibi düşmüştü.

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