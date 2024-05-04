Nurgül Yeşilçay’ın enflasyon yorumu gündem oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilerine göre, Mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3.16, senelik bazda yüzde 68,50 arttı.

Enflasyonla ilgili pek çok paylaşım yapılırken paylaşım yapanlardan biri de 48 yaşındaki ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay oldu.

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir video paylaştı.

Yeşilçay, paylaştığı videoda cheesecake tarifi verirken bütün malzemelerden çok az kullanarak minyatür bir cheesecake yaptı. Yeşilçay’ın bu paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.

Nurgül Yeşilçay, paylaştığı tarif videosuna "Enflasyon verileri açıklandı" notunu düşmüştü.