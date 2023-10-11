Nurgül Yeşilçay'ın makarnayla imtihanı

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından makarna yapmaya çalışırken çekilmiş bir videosunu paylaştı. Yeşilçay takipçilerini işin zorluğu konusunda uyardı.

Nurgül Yeşilçay'ın makarnayla imtihanı

Beyazcamın önemli isimlerinden Nurgül Yeşilçay rol aldığı projeler dışında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da kendisinden söz ettiriyor.

Pandemi döneminde paylaştığı neşeli videolarla öne çıkan Yeşilçay, bu videoların yüksek rakamlı beğeniler almasıyla birlikte paylaşımlarını esprili bir şekilde sürdürme kararı aldı.

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Kimi zaman rol aldığı dizinin setine takipçilerini ortak eden Nurgül Yeşilçay, kimi zaman da gündelik koşturmalarına dair paylaşımlarda bulunuyor.

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Yeşilçay son olarak makarna yapmaya çalışırken görüldüğü bir video paylaştı. Bir hayli zorlandığı görülen Yeşilçay şunları yazdı:

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"Sakın evde denemeyin! Hamura düşkünlüğümü herkes bilir makarnanın makarna kısmını yapıyım dedim! Yok bir daha hayatta denemem, çok zormuş... 20 dakika sert hamuru yoğuruyorsun da yoğuruyosun... Yoruldum bittim tükendim malzeme basit aslında un, yumurta, zeytinyağı o kadar"

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