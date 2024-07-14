Nuri Alço apar topar ameliyata alındı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Nuri Alço apar topar ameliyata alındı

Yeşilçam’ın efsane ise Nuri Alço kontrol için gittiği hastanede gözünden ameliyat oldu.

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Nuri Alço kontrol için gittiği hastanede apar topar ameliayata alındığı ileri sürüldü.

Alço’nun doktor muayenesinin ardından gözünden acilen ameliyata alınmak zorunda kalındığı aktarıldı.

Usta ismin kornea nakli ameliyatı geçirdiği belirtildi. Alço’nun sağlık durumunun iyi olduğu iddia edildi.

EVİNDE RAHATSIZLANMIŞTI

Alço 6 Nisan’da evinde rahatsızlanarak hastanaye kaldırılmıştı. Alço, Eskişehir’deki özel bir hastaneye götürülmüş ve beyin kanaması geçirdiği öğrenilmişti.

Tedavisinin ardından sağlık durumu iyiye giden Alço uzun zamandır evinde dinleniyordu.

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