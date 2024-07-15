Nuri Alço’nun İstanbul’da ödediği kiraya inanamayacaksınız

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Nuri Alço’nun İstanbul’da ödediği kiraya inanamayacaksınız

Ev sahibi-kiracı arasındaki tartışmalar devam ederken ünlü bir isim de bu konuyla gündeme geldi. Nuri Alço, ödediği kira miktarıyla şaşırttı, ev sahibi sonunda dayanamayarak mahkemeye başvurdu.

Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Nuri Alço, 2016 yılından beri kiracı olarak yaşadığı İstanbul’daki evinden çıkması için ev sahibinin tahliye davası açtığını ortaya çıkardı. Kağıthane ilçesindeki dairesinde 8 yıldır ikamet eden Nuri Alço, evden çıkarılamadığını belirten ev sahibinin mahkemeye başvurduğunu ifade etti.

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Ev sahibi Hatice A., İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak tahliye davası açtı. Dilekçesinde, 2022 yılında evi kendisi oturmak için satın aldığını ve satışın hemen ardından evde kiracı olarak bulunan oyuncu Nuri Alço’ya noter onaylı ihtarname gönderdiğini belirtti. Ancak 6 aylık süre dolmasına rağmen Nuri Alço’nun evden çıkmadığını öğrenince iletişime geçti.

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Nuri Alço ile yapılan görüşmelerde oyuncunun evden çıkmayacağını belirten ev sahibi, Alço’nun mahkeme yoluyla evden çıkarılmasını talep etti. Mahkeme davayı kabul ettikten sonra Nuri Alço avukatı aracılığıyla verdiği dilekçede, ev sahibinin evi satın aldığını iddia ettiğini ancak bir kez bile evi görmediğini ve amacının kirayı artırmak olduğunu ifade etti.

Ünlü oyuncu, dilekçenin devamında ev sahibinin kendisini arayarak 3.500 liralık kira bedelini 15.000 lira olarak ödemesi karşılığında evde oturabileceğini, aksi takdirde mahkemeye başvuracağını söyleyerek kendisini tehdit ettiğini belirtti. Nuri Alço, devletin belirlediği yasal kira artışını uyguladığını ve ev sahibinin kendisini haksız yere tahliye etmeye çalıştığını ifade etti. Verilen dilekçelerin ardından mahkeme, tanıkların dinlenmesi için davayı ileri bir tarihe erteledi.

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