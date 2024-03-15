Nuri Bilge Ceylan Ferhat Göçer'e bir 'Alo' demediği için 320 bin lira kaybedecek

Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın ile Şarkıcı Ferhat Göçer, Kuru Otlar Üstüne filmi nedeniyle karşı karşıya geldi.

Ceylan’ın filmde Göçer’in ‘Son Aşkım’ şarkısını izinsiz kullandığı ortaya çıktı.

"BU SEFERLİK AFFEDİYORUM"

"Filmi izleyen arkadaşımın bana söylemesi üzerine haberim oldu” diyen Göçer, “Ben de şaşırdım. Film çok güzel, benim için gurur. Bana sorulsaydı bir şey talep etmezdim zaten. Ancak beş saniye de olsa, beş dakika da olsa mutlaka eser sahibinden izin alınması gerektiğini Nuri Bilge gibi aydın bir üstadın ekibinin biliyor olması gerekiyor. Onlar da böyle yaparsa biz Türkiye’nin geri kalanına bu konuyu nasıl anlatacağız, nasıl bilinçlendireceğiz bilemiyorum. Bu seferlik affediyorum ve seve seve veriyorum ama telif ve telife gösterilmesi gereken duyarlılık ve sorumluluk müzik ve müzisyenler adına çok önemli bir mesele” ifadelerini kullanmıştı.

"BİR TELEFON AÇSA SEVE SEVE VERİRDİM"

Göçer, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda ise "Bir telefon açsa şarkıyı seve seve verirdim zaten" mesajını paylaşmıştı.

"EN AZ 10 BİN DOLAR ALIRIM"

Fikrini değiştiren Göçer, Ceylan’a dava açmaya karar verdi.

Şarkıcı Göçer, “Avukatlara sordum, en az 10 bin dolar alırsın dediler” diye konuştu.