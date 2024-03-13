Nuri Bilge Ceylan'a şok! Ferhat Göçer'in şarkısı izinsiz kullanılmış

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Nuri Bilge Ceylan'a şok! Ferhat Göçer'in şarkısı izinsiz kullanılmış
Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes Film Festivali’nde ödül alan Kuru Otlar Üstüne adlı filminde Ferhat Göçer'in şarkısının izinsiz kullanıldığı açığa çıktı.

Ülkemizin en ünlü yönetmenlerinden biri olan Nuri Bilge Ceylan’ın 76. Cannes Film Festivali’nde Merve Dizdar’ın en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanmasını sağlayan filmi "Kuru Otlar Üstüne" geçen yılın en fazla konuşulan filmleri arasında yer almıştı.

Kuru Otlar Üstüne ayrıca Ceylan’ın filmleri arasında en yüksek ilk gün açılışını yapan film olmuştu.

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“SEVE SEVE VERİRDİM”

Filmde, Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Başkanı olan Ferhat Göçer'in "Son Aşkım" şarkısının izin alınmadan kullanıldığı ortaya çıktı.

Ferhat Göçer sosyal medyadan "Bir telefon açsa seve seve verirdim zaten" diyerek bir paylaşım yaptı.

56'ıncı SİYAD Türkiye Sineması "Kuru Otlar Üstüne" tam 9 ödül almıştı. Ceylan, filmin kendi filmleri arasında farklı bir yeri olduğunu söylemişti.

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