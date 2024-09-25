Nuri Şahin ayaklanması

Son olarak Bundesliga’nın 4. Haftasında Stuttgart’a 5-1 mağlup olan Borussia Dortmund’da sular durulmuyor.

Alınan mağlubiyetin ardından eleştiri okları teknik direktör Nuri Şahin’e yönelirken flaş bir iddia ortaya atıldı. Alman gazetesi Bild’in haberine göre eleştiriler ve huzursuzluk sarı-siyahlıların soyunma odasına da sıçradı.

OYUNCULAR ANLAM VEREMİYOR

Haberde, bazı oyuncuların Nuri Şahin’in kararlarını eleştirdiği belirtilirken, oyuncuların arasında dolaşan sorulara da aktarıldı. Marcel Sabitzer'in sağ kanatta kullanılması stoper hattının Stuttgart karşısında ekstra zorlanması ve transferine servet harcanan Maximilian Beier'in yedek kulübesine hapsolması bu sorulardan bazıları.