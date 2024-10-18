Nuri Şahin Beşiktaş’ın yıldızını gözüne kestirdi. Özel ekip tüm maçlarını izliyor

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Nuri Şahin Beşiktaş’ın yıldızını gözüne kestirdi. Özel ekip tüm maçlarını izliyor

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin'in Beşiktaş'ın yıldız oyuncusunu gözüne kestirdiği ortaya çıktı. Özel bir ekip yıldız oyuncunun tüm maçlarını izliyor.

Geçen sezon ortasında Antalyaspor’dan ayrılarak Borussia Dortmund’a giderek yardımcı antrenör olan Nuri Şahin, sezon sonu Edin Terzic’in ayrılığı sonrası takımın teknik direktörü oldu. Alman devi, Bundesliga’da lider Bayern Münih’i 4 puan geriden takip ederek şampiyonluk yarışında yer almaya devam ediyor.

Borussia Dortmund, ligde ve Şampiyonlar Ligi’nde iddiasını sürdürürken diğer yandan da ara transfer için çalışıyor. Teknik Direktör Nuri Şahin’in gözüne kestirdiği son oyuncunun Beşiktaş’ın yıldızı olduğu ortaya çıktı.

Sezon başından bu yana oynadığı oyunlar dikkatleri üstüne çeken Gedson Fernandes’in Alman devinin radarına girdiği ortaya çıktı. Nuri Şahin’in transfer listesine giren Portekizli yıldız gözlemcilerin takibine alındı. Gelen haberlere göre özel bir ekip Portekizli yıldızın her maçını izliyor.

Gedson Fernandes’in bonservisinin yarısını elinde bulunduran Beşiktaş, yıldız oyuncunun transferinin gerçekleşmesi durumunda gelirin yarısına sahip olacak. Portekizli yıldız, çıktığı 12 maçta 6 gol atarak 2 asist yaparak Türkiye’deki en golcü dönemini geçiriyor.

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