Nuri Şahin Türkiye'den seçti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Nuri Şahin Türkiye'den seçti

Borussia Dortmund'un teknik direktörlüğüne getirilen Nuri Şahin yardımcılarını açıkladı. Aralarında Türk hoca da var.

Alman devi Borussia Dortmund'un teknik direktörlüğüne getirilen Nuri Şahin, yardımcılarını açıkladı.

Şahin, Antalyaspor'da da yardımcılıklarını yapan Portekizli Joao Tralhao ve Ertuğrul Arslan'ın yanı sıra eski takım arkadaşı Lukasz Piszczek'i teknik ekibine aldı.

Şahin, eski teknik ekibe teşekkür ederken, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İşbirliğimiz için Sven ve Sebastian'a teşekkür etmek istiyorum. Şimdi yeni ekibi ve hem kişisel olarak hem de içerik açısından çok değer verdiğim üç uzmanla değişimi sabırsızlıkla bekliyorum. Zaten Antalyaspor'da Joao ve Ertuğrul'la çalıştım. Sven Bender'in ne yazık ki yeni sezon için kulüpten ayrılacağının netleşmesi üzerine ilk tercihim Lukasz Piszczek oldu. Onunla özel bir bağım var, Sven'le çalışmaya devam etmeyi çok isterdim."

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