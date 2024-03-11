Nurper Özbar, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda görev alacak

Özbar, kadın voleybol takımının olimpiyatlarda şampiyon olmasını ümit ettiğini dile getirerek “Biz başka maçları yönetmeye razıyız. Bizim için önemli olan orada olmak, Türkiye'yi temsil ediyor olmak, ülkemizi en iyi şekilde gururlandırmak. Milli takımı çok iyi maçlar çıkaracağına inanıyorum. Bu sene çok güçlü kadro var. Şu anda olimpiyatlara çok güçlü geliyoruz” dedi.

Özbar, geleceğin hakemlerine “Mümkün olduğu kadar fazla maç seyretmeleri gerekiyor ve mümkün olduğu kadar fazla maç yönetmesi gerekiyor. Maçın iyisi iyi kötüsü yok. Kolayı zoru yok. Bütün maçlarda mümkün olduğu kadar bulunmaları ve seyretmeleri gerekiyor. Çünkü başka türlü kendilerini geliştirmeleri imkân yok. Televizyondan seyredecekler ve fırsatı varsa yerinde seyredecekler. Bilmedikleri, öğrenmek istedikleri şeyleri soracaklar. Kendilerine idol olarak belirledikleri bir hakem olmalı. Mümkünse onu daha fazla seyredecekler hareketleri nasıl, nerede, nasıl karar veriyor, nasıl diyaloğu var, sporcularda. Şunları takip etmeleri tabii ki kendileri için çok önemli olacaktır.” tavsiyelerinde bulundu.

Özbar voleybolda Avrupa Kıtasından davet alan tek kadın hakem olmayı da başardı.

1978 yılında İstanbul’da doğan Nurper Özbar, ülkemizde halen Erdal Akıncı, Ozan Sarıkaya ve Yavuz Akdemir’le birlikte CEV Şampiyonlar Ligi’nde görev yapan dört hakemden biridir. Erdal Akıncı ile birlikte FIVB listesinde A klasmanında yer almaktadır.

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı görevini yaparken Antrenörlük Eğitimi Bölümü Profesörü olarak akademik kariyerine devam ediyor. Özbar aynı zamanda “UEFA A” lisanslı futbol antrenörüdür.