Nusaybin’de 9 mahalle özel güvenlik bölgesi ilan edildi

DHA'nın haberine göre; Valilik, bu bölgelere izinsiz giriş çıkışın yasak olduğunu ve yasağa uymayanlara cezai işlem uygulanacağını bildirdi.

Can ve Mal Güvenliği Açısından Önemli

Valilikten yapılan açıklamada, Nusaybin ilçesinin Üçköy, Güzelsu, Dibek, Kaleli, Yakınca, Taşköy, Yol, Şekrin ve Derik kırsal mahallelerinin 15 gün süreyle ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Vatandaşlarımızın: bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66’ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir” denildi.