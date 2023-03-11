﻿TIR’ın sıkıştırdığı otomobile bariyer ok gibi saplandı

Olay, saat 14.00 sıralarında Nusaybin’e bağlı Durakbaşı köyü mevkisindeki, uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR, aynı yönde seyir halindeki otomobili sıkıştırdı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki köprü bariyerine çarptı. Bariyerin otomobilin motor kısmından girip arka kapısından çıktığı otomobildeki 4 kişi yaralandı.



Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedaviye alınırken, kazada kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)