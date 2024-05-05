Esenler'de bir baba ve oğlunu kurşun yağmuruna tutuldu

Kaynak: DHA
Esenler'de bir baba ve oğlunu kurşun yağmuruna tutuldu
İstanbul Esenler'de gece yarısı sokakta yürüyen baba ve oğlu silahlı saldırıya uğradı. Bedenine çok sayıda kurşun isabet ettiği belirlenen baba ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Saldırı saat 23.00 sularında Esenler'in Menderes Mahallesi'nde 329. Sokak'ta gerçekleşti. Aktarılanlara göre sokakta yürüyen baba ve oğluna kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı. Saldırıda vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan babaya ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı babayı hemen hastaneye kaldırdı. Saldırıdan ardından olay yerinden kaçan saldırganlar için ise polis geniş çaplı arama başlattı.

Silahlı saldırının sonrasında sokakta yaşanan panik ve hareketlilik ile yaralı adamın yakınlarının baygınlık geçirmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlgili Haberler
Gelin arabası şarampole uçtu. Gelin ve damat dahil 5 kişi yaralandı
Gelin arabası şarampole uçtu. Gelin ve damat dahil 5 kişi yaralandı
Dikkat. İstanbul'da bu yollar kapalı olacak
Dikkat. İstanbul'da bu yollar kapalı olacak
Ardahan’da mayıs ayında kar sürprizi
Ardahan’da mayıs ayında kar sürprizi
İYİ Partili Başkandan 'buğday' açıklaması: Üretimi de üreticiyi de bitirir
İYİ Partili Başkandan 'buğday' açıklaması: Üretimi de üreticiyi de bitirir
Yattığı yerde ölümden kıl payı kurtulan genç
Yattığı yerde ölümden kıl payı kurtulan genç
Oyuncak Yılanla Büyükleri korkuttu
Oyuncak Yılanla Büyükleri korkuttu
İneğin yavrusunu doğurmasına yardım eden adama teşekkürü görenleri duygulandırdı
İneğin yavrusunu doğurmasına yardım eden adama teşekkürü görenleri duygulandırdı
Boğaziçi Üniversiteli gençlerin maaş beklentileri sosyal medyada gündem oldu
Boğaziçi Üniversiteli gençlerin maaş beklentileri sosyal medyada gündem oldu
Son Haberler
Gelin arabası şarampole uçtu. Gelin ve damat dahil 5 kişi yaralandı Yerel Haberler
Gelin arabası şarampole uçtu. Gelin ve damat dahil 5 kişi yaralandı
Özgür Özel'den Sinan Ateş iddianamesine tepki: Kamuoyunun bildiği pek çok gerçek gizlenmeye çalışılıyor Gündem
Özgür Özel'den Sinan Ateş iddianamesine tepki: Kamuoyunun bildiği pek çok gerçek gizlenmeye çalışılıyor
Biri çocuk 2 kişi sel sularından son anda kurtarıldı Gündem
Biri çocuk 2 kişi sel sularından son anda kurtarıldı
Hamas’tan net ‘ateşkes’ açıklaması: Savaşı sona erdirmeyen bir teklifi kabul etmeyeceğiz Dünya
Hamas’tan net ‘ateşkes’ açıklaması: Savaşı sona erdirmeyen bir teklifi kabul etmeyeceğiz
Elinden düşen tüfek ateş aldı, hayatını kaybetti Yaşam
Elinden düşen tüfek ateş aldı, hayatını kaybetti
Dikkat. İstanbul'da bu yollar kapalı olacak Gündem
Dikkat. İstanbul'da bu yollar kapalı olacak
Kocaeli’de ilginç görüntü: Kimseye aldırmadı, karayolunda çırılçıplak dolaştı Yaşam
Kocaeli’de ilginç görüntü: Kimseye aldırmadı, karayolunda çırılçıplak dolaştı