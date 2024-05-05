SGK Bağ Kur memur emeklisinin zamlı maaşı belli oldu. Özgür Erdursun tek tek hesapladı

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SGK Bağ Kur memur emeklisinin zamlı maaşı belli oldu. Özgür Erdursun tek tek hesapladı
SSK, BAĞ KUR, memur emekli maaşlarında daha öncede isabetli hesaplamalarda bulunan SGK Uzmanı Özgür Erdursun Temmuz'da zamlarını açıkladı.

Açıklamaları ile adından söz ettiren Özgür Erdursun, SSK emeklisine, BAĞ Kur emeklisine ve memur emeklisine yüzde kaç zam yapılacağını açıklayarak zamlı maaşları da tek tek hesapladı.

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Erdursun son yaptığı paylaşımda ise 4 kişilik bir ailenin sadece gıda harcamalarının hesaplanması ile ortaya çıkan açlık sınırının 17.250 lira olduğunu hatırlatarak asgari ücret, diğer ücretler ve emekli aylıklarının bu kadar konuşulması son derece normal bir durum olduğunu söyledi. Özgür Erdursun, anormal olanın ise bu durumun görmezden gelinmesi olduğunu vurguladı.

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ERDURSUN TEMMUZ ZAMLARINI AÇIKLADI

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Temmuz ayında maaşlara gelecek zammı açıkladı.

Hükümet SSK, BAĞ KUR emekli zammı oranını memur emeklisi maaş zam oranına eşitlemişti. Ancak zaten düşük maaş alan SSK ve BAĞ KUR emeklisine yapılan yüzde 49.25 oranındaki zam, emeklinin geçinmesine yetmemişti. Seçim döneminde beklenen seyyanen zam da gelmeyince emekliler Temmuz zammını iple çeker hale gelmişti.

Şimdiden açılık oranı en düşük emekli maaşını fersah fersah geçerken, asgari ücretinde üzerine çıktı. Bunun üzerine SGK uzmanları da zamlı maaşları yeniden hesaplamaya başladı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun da emekli zamları için net rakam verdi.

SSK VE BAĞ KUR EMEKLİSİ YÜZDE 30 ZAM ALACAK

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte emekliler yüzde 18,72'lik bir zam oranını garantiledi. Temmuz'da emeklilere verilecek zam oranını şimdiden açıklayan Özgür Erdursun, SSK ve BAĞ KUR emeklilerine yüzde 30 oranında enflasyon farkı verileceğini söyledi.

İlk altı ay için yüzde 15 toplu sözleşme farkı alan memur ve memur emeklilerinin ise ikinci 6 ayda yüzde 10 toplu sözleşme farkı olacağını hatırlatan Özgür Erdursun bu kez emeklilerin yüzde 5 oranında SSK ve BAĞ KUR emeklilerinin altında bir oranda zam alacağını belirtti.

Ocak ayı zammında SSK ve BAĞ KUR emekli zammı oranlarını memurların altında kalması ile tüm emeklilerin zam oranlarının eşitlendiğini anımsatan Erdursun, bu Temmuz'da da bu kez memur zamlarının diğer emekiller oranın çıkartılabileceğini söyledi.

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En düşük emekli maaşının 10 liradan 13 bin liraya çıkartılacağını belirten Özgür Erdursun, memur ve memur emeklilerine de yüzde 5'lik bir ilave yapılacağını dile getirdi.

"TÜM EMEKLİLERE 10 BİN LİRA EK ZAM YAPILMALI"

Özgür Erdursun daha önceki açıklamaların da enflasyon oranında yapılacak zammın emekli maaşlarının alım gücünü yükseltmediğini vurgulayarak tüm emeklilere yapılacak 10 bin liralık enflasyon farkı dışında ek zam ile kök maaş sorununun çözülebileceğini açıklamıştı. Kök maaş sorunun çözülmesinin ardından ise intibak yasası ile emekli maaşlarında güncel rakamlardan söz edilir hale gelineceğini savunmuştu.

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