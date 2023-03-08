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Nusret gökyüzüne Türkiye için yardım isteği yazdırdı

En son AFAD'a yaptığı 25 milyon TL bağış ile çok konuşulan Nusret Gökçe'den depremzedeler için yeni bir hamle geldi. Yurt dışından bir video paylaşarak Türkiye'deki depremzedeler için yardım istedi.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 14:43
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Nusret Gökçe gökyüzüne Türkiye için yardım isteği yazdırdı

Nusret gökyüzüne Türkiye için yardım isteği yazdırdı
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından tanınmış isimlerden bağışlar açıklanmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü Türk şef Nusret Gökçe, Türkiye için yeniden yardım çağrısı yaptı ve o anları sosyal medyada paylaştı. Paylaşıma, kullanıcılardan destek ve teşekkür yorumları geldi.

Nusret Gökçe, bir uçağın kanadına takılı yazıyı sosyal medya  hesabında paylaştı. İngilizce olan paylaşımda " HELP FOR TURKİYE #SALTBAE" yazılı olduğu görüldü.

"HELP FOR TURKIYE"

Gökçe'nin yardım istediği anlara dünyanın dört bir yanından yorumlarla destek verildi. Gökyüzüne Türkiye için yardım isteğini yazdıran Gökçe, daha çok kişiye ulaşabilmek adına paylaşımlarını İngilizce yapıyor. Uçakla pankart açarak gökyüzünden 'Türkiye'ye yardım' çağrısında bulunan şef paylaşımına, Mustafa Yıldızdoğan'ın Bizim Memleket adlı şarkısını ekledi.

 

 

 

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