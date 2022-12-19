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  • Messi Nusret'e de yüz vermedi. Nusret Messi'nin kolunu but tutar gibi tuttu ama nafile

Messi Nusret'e de yüz vermedi. Nusret Messi'nin kolunu but tutar gibi tuttu ama nafile

Dünyaca ünlü isimlerle yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen etçi Nusret bu kez sert kayaya çarptı. Katar'daki Dünya Kupası finali töreninde Messi'nin Nusret'e verdiği sert tepki sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 12:24
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Nusret Messi'nin kolunu but tutar gibi tuttu ama nafile

Messi Nusret'e de yüz vermedi. Nusret Messi'nin kolunu but tutar gibi tuttu ama nafile
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Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı, normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 sona eren finalde, Fransa'yı penaltı atışlarıyla yenen Arjantin kazandı.

İşçilerini aşağılamasıyla daha önce gündem olan, lüks yaşamı zaman zaman basına yansıyan ve Nusr-Et markasıyla ünlenen Nusret Gökçe, dünya kupası töreni sırasında Arjantin'in yıldız oyuncusu Messi'nin yanına giderek sarılmaya ve konuşmaya çalıştı.

Bee Haber'in paylaştığı videoya göre, Messi'nin Nusret'e karşı olan tavırları sosyal medyada gündem oldu.

Messi kendisini kolundan tutup selfie çekmeye çalışan Nusret'e tepki gösterdi.

O görüntüler sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

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Ağrıdağlı
19.12.2022 13:10
Aman Nusret elindeki et değil ? Biraz dikkatli olur.  
 
SABRET
19.12.2022 13:07
NUSRET HASRET BOŞUN A OLMUŞ....  
 
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