Nusret’le fena dalga geçtiler! Sosyal medyada paylaşılan video rekor kırdı  

Türkiye'nin ardından adını dünyaya duyurmayı başaran steak restoran zincirlerinden Nusr-et'in kurucusu Nusret Gökçe, sosyal medyada paylaşılan bir video ile gündem oldu. Nusret’i canlandırarak tiye alan bir kullanıcının videosu izleyenleri güldürdü.

Canlandırılan videoda, elinde dünya kupası ile gelen Nusret’in kalp krizi geçiren bir adama yardım etmeye çalıştığı kaydedildi.

Paylaşılan video kısa sürede sosyal medyada viral olurken Nusret’in dünya kupasındaki yaptığı hareket tekrar gündeme geldi.