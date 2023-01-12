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  • Nusret’le fena dalga geçtiler! Sosyal medyada paylaşılan video rekor kırdı  

Nusret’le fena dalga geçtiler! Sosyal medyada paylaşılan video rekor kırdı  

Katar Dünya Kupası Finali'nde Arjantin'in Fransa'yı yenmesinin ardından kutlamalarda sahaya giren ve Messi ile görüntüleri gündem olan Nusret Gökçe, sosyal medyada paylaşılan bir video ile öyle bir tiye alındı ki binlerce kişi izledi.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 13:58
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Nusret öyle bir ti’ye alındı ki binlerce kişi izledi

Nusret’le fena dalga geçtiler! Sosyal medyada paylaşılan video rekor kırdı  
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Türkiye'nin ardından adını dünyaya duyurmayı başaran steak restoran zincirlerinden Nusr-et'in kurucusu Nusret Gökçe, sosyal medyada paylaşılan bir video ile gündem oldu. Nusret’i canlandırarak tiye alan bir kullanıcının videosu izleyenleri güldürdü.

Canlandırılan videoda, elinde dünya kupası ile gelen Nusret’in kalp krizi geçiren bir adama yardım etmeye çalıştığı kaydedildi.

Paylaşılan video kısa sürede sosyal medyada viral olurken Nusret’in dünya kupasındaki yaptığı hareket tekrar gündeme geldi.

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