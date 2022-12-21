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Nusret'le fotoğraf için sıraya giren Messi, kupayı alınca arkasını döndü

Dünya Kupası töreninde Nusret'in yüzüne bakmayan Messi'nin 2018'deki bir görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Arjantinli yıldızın dünyaca ünlü etçi Nusretle fotoğraf çektirebilmek için adeta yalvardığı video paylaşım rekorları kırdı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 09:14
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Nusret'i tanımayan Messi'nin ünlü etçiye adeta yalvardığı görüntüler ortaya çıktı

Nusret'le fotoğraf için sıraya giren Messi, kupayı alınca arkasını döndü
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Katar'daki Dünya Kupası finali sonrası sahaya inen Nusret'in Messi ile olan görüntüleri olay olmuştu. Canlı olarak ekranlara yansıya anlarda, Arjantinli yıldızı fotoğraf çekilmek için kolundan çeken ve gitmesine engel olmak isteyen Nusret'in yüzüne Messi'nin bakmadığı anlar sosyal medyada yer bulmuştu.

2018'DE ROLLER DEĞİŞMİŞ

Yaptığı tuzlama hareketiyle dünyada "Saltbae" olarak tanınan Nusret Gökçe'nin, Dubai restoranında 2018 yılında ünlü futbolcu Messi ile Pogba'yı ağırladığı görüntüler yeniden gündem oldu.

Türkiye'de olduğu kadar dünyada da et restorlanları arasında en ünlü konumunda bulunan Nusret'in, Messi'yi ağırladığı görüntülerde Arjantinli yıldızın Nusret'le fotoğraf çekilmek için büyük uğraş verdiği ortaya çıktı.

MESSİ'YE ÖZEL SUNUM YAPILDI

Gösteri dünyasının birçok ünlü ismini restoran zincirlerinde ağırlayan Nusret Gökçe'nin Dubai'de bulunan şubesini dünyaca ünlü futbol yıldızI Lionel Messi ziyaret etti.

Barcelona'nın dünyaca ünlü 31 yaşındaki yıldızı Messi eşi ve kız arkadaşlarıyla restorana giderken, Nusret'in meşhur saltbae olarak bilinen meşhur tuzlama hareketini de yaptı.

Saltbae'nin ardından Nusret Messi'yi, özel olarak kestiği et ile kendi elleriyle besledi.

POGBA DA ORADAYDI

Messi'nin Nusret'i ziyaret ettiği gün Manchester United'ın ünlü futbolcusu Paul Pogba da restorandaydı. Tıpkı messi gibi Pogba'ya da özel sunum yapan Gökçe, daha sonra iki ünlü futbolcu ile hatıra fotoğrafı çekildi.

Nusret, 25 yaşındaki Fransız yıldız ile Messi'yi elleriyle beslediği anları sosyal medyadan da yayınladı. Messi ve Pogba ayrı ayrı masalarda et ziyafeti yapsa da yemeğin ardından sohbet etti.

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