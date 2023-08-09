Nutella'nın fiyatını görenler şoke oldu. 'Bilseydik Nutella'ya yatırım yapardık.'

Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinden biri olan CarrafeourSA' da Alman çikolatası olarak anılan, Türkiye’de çok tüketilen Nutella'nın fiyatı 340 tl oldu. Fiyat tartışmalara neden oldu.

Nutella'nın fiyatını görenler şoke oldu. 'Bilseydik Nutella'ya yatırım yapardık.'

Türkiye genelinde fahiş zam artışları hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye’nin en çok satılan çikolata markalarından biri olan Nutella’nın market fiyatı 340 tl oldu.

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Fiyatı gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşarken, Nutella fiyatı sosyal medyadan paylaşılınca gündem oldu.

Sosyal medyada yayılan fotoğrafın altına binlerce yorum gelirken, yorumlarda Türkiye’de yaşayan vatandaşlar ile Alman gurbetçi vatandaşların konuşması gündem yarattı.

Almanya'da 4 - 5 Euro olan Nutella'nın Türkiye'de Euro cinsinden satış bedelinin 12 Euro'ya yakın olması dikkat çekti.

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Yapılan yorumlardan bazılarında şu ifadeler yer aldı:

'5 Euro isteyen varsa getireyim.'

'Bilseydim Nutella ya yatırım yapardım.'

'Tadı yerli Nutelladan bariz farklı. Alman olanı daha yoğun aroması var ve mükemmel.'

'Alman Nutellası bu fiyatsa bize sattıkları şeyin içinde ne var acaba ki çok daha ucuz?'

'Almanya’da 7 euro. Gurbetçiler bile 12 euro vermez buna Türkiye’de.'

'Almanya raflarda bizi kıskanıyor.'

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