Nvidia bilançosu öncesi New York borsası yükseliyor! (28 Mayıs 2025)

Açılışta Dow Jones endeksi, yatay kalarak 42.361,63 puanda seyretti.
S&P 500 endeksi yüzde 0,07 artışla 5.925,54 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,17 kazançla 19.232,62 puana yükseldi.
Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bugün yayımlanacak toplantı tutanaklarını ve Nvidia’nın finansal sonuçlarını beklerken, pay piyasalarında açılışta olumlu bir hava gözlendi.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump’ın hafta sonu AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşme sonrası AB’ye planlanan tarifeleri ertelemesinin piyasalarda iyimserlik yarattığını belirtti.
Ancak analistler, tarife belirsizliklerinin devam ettiğini, gümrük vergilerinde netlik sağlanana ve ABD Senatosu’ndaki vergi tasarısı yasalaşana kadar piyasalarda dalgalanmaların sürebileceğini ifade etti.
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Analistler, Fed’in 6-7 Mayıs’taki toplantısına dair tutanakların, Bankanın gelecekteki para politikasına ilişkin ipuçları sunabileceğini vurguladı.
Makroekonomik verilerde, ABD’de 30 yıl vadeli mortgage faiz oranı geçen hafta yüzde 6,98’e ulaşarak ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.
Kurumsal tarafta, bugün bilançosunu açıklayan Macy’s’in kârı beklentileri aştı ve hisseleri yaklaşık yüzde 4 değer kazandı.
Piyasalar kapandıktan sonra finansal sonuçlarını açıklayacak Nvidia’nın hisseleri ise güne yatay bir seyirle başladı.