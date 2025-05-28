Avrupa borsalarında ticaret savaşları rüzgarı! (28 Mayıs 2025)

Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,1 artışla 553 puandan, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 24.305 puandan, İngiltere’de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,2 kazançla 8.797 puandan işlem görüyor.

İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,7 değer kazanarak 40.419 puana, İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 artışla 14.248 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,3 primle 7.846 puan seviyelerinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD ile önemli ticaret ortakları arasındaki ticaret geriliminin azalması ve geleceğe dair iyimser beklentilerle risk iştahı artarken, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) bugün açıklayacağı toplantı tutanakları yatırımcıların dikkatinde.

Bölgede tarifelerle ilgili gelişmeler izlenirken, AB Ticaretten Sorumlu Komisyon Üyesi Maros Sefcovic, çelik, alüminyum, ilaç, uçak ve yarı iletken sektörlerinde ABD ile planlanan müzakerelere liderlik edeceğini belirtti.

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ABD-AB arasındaki görüşmelere yönelik olumlu beklentiler, bölge borsalarındaki yükselişte etkili olurken, savunma sanayi alanındaki yatırım hamleleri de dikkatle takip ediliyor.

AB, 150 milyar avroluk Avrupa Güvenlik Eylem Planı’nı (SAFE) kabul ederek, ortak tedarikle savunma sanayi üretimine yatırım yapacak üye ülkeleri destekleyecek. AB’nin açıklamasına göre, kredilerden faydalanmak isteyen ülkelerin en az iki ülkeyi kapsayan ortak alımlar yapması gerekecek.

Ayrıca, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin gelecekteki adımlara ilişkin verdiği sinyaller de yatırımcılar tarafından izleniyor.

Analistler, bugün FOMC toplantı tutanaklarının yanı sıra Almanya’daki işsizlik oranının da takip edileceğini ifade etti.

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