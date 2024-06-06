Nvidia'dan dev piyasa değeri

Nvidia'nın hisseleri 5 Haziran 2024 itibariyle yüzde 4’ten fazla yükseliş kaydederek 1.219 doları gördü.

Nvidia, piyasa kapanışı itibarıyla 3.011 trilyon dolarlık piyasa değerini görerek, Apple'ı arkasında bırakıp dünyanın en değerli ikinci şirketi oldu.

Yapay zeka çiplerine ilişkin artan taleple Nvidia, 2024 başından beri yüzde 147 yükseliş kaydetti.

2022’nin ocak ayında teknoloji devi Apple 3 trilyon dolar piyasa değerini gören ilk ABD’li şirket olmuştu.

Microsoft’un da piyasa değeri 2024’ün Ocak ayında 3 trilyon doların üzerini görmüştü.

Mayıs ayında ilk çeyrek bilançosunu yayımlayan Nvidia, yapay zeka çiplerine taleple toplam satışların üçe katlayarak 26 milyar dolar olduğunu açıklamıştı.

Şirket sonraki çeyreklik dönemde gelirlerinin 28 milyar dolara ulaşacağı öngörüsünde bulunmuştu.