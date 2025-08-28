Nvidia'nın çeyrek dönem kazanç raporu Wall Street'i hareketlendirdi

Birleşik Devletler borsaları, Perşembe günü Nvidia'nın ikinci çeyrek kazanç raporunu ve son ekonomik verileri değerlendiren yatırımcıların etkisiyle hafif yükseliş gösterdi. Yapay zeka endüstrisindeki gelişmelerin göstergesi olarak görülen Nvidia'nın raporu, piyasalarda olumlu bir hava yarattı. S&P 500 endeksi yüzde 0,3'lük artışla yeni bir rekor kırarak kapandı.

Nasdaq 100 endeksi ise yüzde 0,5 kazanç elde etti. Bu yükseliş, AI teknolojilerindeki talep artışını yansıtırken, genel ekonomik verilerin mutedil hareketi Dow Jones endeksini sabit tuttu. Nvidia hisseleri, beklentileri aşan kazanç ve gelir rakamlarına rağmen, veri merkezi talebinde yavaşlama öngörüsü nedeniyle dalgalandı ve seans sonunda hafif geriledi.

Nvidia, küresel AI sektörünün bel kemiği konumunda. Şirketin GPU'ları, veri merkezlerinden bulut bilişime kadar geniş bir yelpazede kullanılıyor. Bu rapor, AI yatırımlarının hız kesmeden devam edip etmeyeceğini belirleyecek kritik bir işaret olarak değerlendiriliyor. Önceki çeyreklerdeki rekor büyümeler, Nvidia'yı piyasa değerinde trilyon dolarlık bir dev haline getirmişti; ancak Çin'e yönelik ihracat kısıtlamaları gibi jeopolitik faktörler, büyüme hızını etkileyebiliyor.

NVİDİA'NIN KAZANÇ DETAYLARI VE ENDİŞELER

Nvidia, ikinci çeyrekte rekor bir gelir elde etti: 46,7 milyar dolar. Bu rakam, bir önceki çaya göre yüzde 6, bir yıla göre yüzde 56 artış anlamına geliyor. Hisse başına kazanç (EPS) 1,05 dolar olarak gerçekleşti; analist beklentisi olan 1,01 doların üzerinde. Veri merkezi bölümü, AI çiplerinin talebiyle yüzde 17 çeyreklik büyüme gösterdi ve toplam gelirin büyük kısmını oluşturdu.

Şirket, Blackwell mimarisiyle yeni nesil AI süper bilgisayarlarının üretimini hızlandırdığını ve milyarlarca dolarlık satış kaydettiğini duyurdu. Ancak, veri merkezi talebinde yavaşlama öngörüsü yatırımcıları tedirgin etti. Nvidia, H20 çiplerinin Çin'e satışını yapmadığını ve bu pazarı rehberliğinden çıkardığını belirtti. Bu, ABD'nin ihracat kısıtlamalarının etkisini gösteriyor. CEO Jensen Huang, "Blackwell talebi muazzam; AI, endüstrileri dönüştürmeye devam ediyor" dese de, büyüme hızındaki olası yavaşlama, AI rallisinin sürdürülemez olabileceği endişesini pekiştirdi.

Üçüncü çeyrek için gelir tahmini 54 milyar dolar; analist beklentisi olan 52,76 milyar doların üzerinde, ancak en iyimser senaryolardan düşük. Şirket, hissedarlara 10 milyar dolar iade etti ve 50 milyar dolarlık hisse geri alım programı onayladı.Bu bağlamda, Nvidia'nın başarısı, Microsoft, Meta ve Alphabet gibi devlerin AI altyapı yatırımlarına dayanıyor. Ancak, Çin pazarındaki kayıplar, küresel tedarik zincirlerini etkileyebilir. Analistler, Nvidia'nın AI liderliğinin devam edeceğini, ancak rekabetin (AMD, Intel) arttığını belirtiyor.

DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİN PERFORMANSI

Nvidia'nın gölgesinde kalan diğer şirketler de dikkat çekti. Çip devleri AMD, Intel ve Broadcom hisseleri seans sırasında keskin yükseldi; AMD yüzde 3, Intel yüzde 2,5, Broadcom ise yüzde 4 kazanç sağladı. Bu, AI çipleri talebinin sektör geneline yayıldığını gösteriyor.

Siber güvenlik firması CrowdStrike, güçlü sonuçlar açıkladı: İkinci çeyrek geliri 1,17 milyar dolara ulaşarak yüzde 21 büyüdü, EPS 0,93 dolarla beklentiyi aştı. Ancak, üçüncü çeyrek tahmini (1,21-1,22 milyar dolar) analistlerin 1,23 milyar dolar öngörüsünün altında kaldı; hisse yüzde 2 geriledi. CrowdStrike, AI tabanlı Falcon platformuyla 4,66 milyar dolarlık yıllık yinelenen gelir (ARR) kaydetti.HP, güçlü sonuçlarla yüzde 6 yükseldi; Snowflake ise yüzde 14'lük sıçramayla günü kapattı.

Snowflake'in AI odaklı veri analitiği hizmetleri, yıllık ürün geliri tahminini 4,34 milyardan 4,40 milyara çıkardı. Bu şirketler, AI ekosisteminin genişlediğini kanıtlıyor. Öte yandan, temel ekonomik sektörlerdeki durgunluk, Dow'un flat kapanmasına neden oldu.

GELECEK BEKLENTİLERİ VE PİYASA ETKİSİ

Nvidia'nın raporu, AI yatırımlarının küresel ekonomiyi nasıl şekillendireceğini ortaya koyuyor. Şirket, 2025 sonuna kadar veri merkezi gelirinin 168 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor. Ancak, yavaşlama sinyalleri ve Çin kısıtlamaları, yatırımcıları temkinli kılıyor.

Analistler, S&P 500'ün rekor serisinin devam edebileceğini, ancak tech ağırlıklı rallinin risk taşıdığını söylüyor. Gelecek çeyreklerde, AI'nin endüstriyel uygulamaları büyüme sürücüsü olabilir.