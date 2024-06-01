Nwakaeme noktaladı

Süper Lig ekibi Trabzonspor'da 4 yıl geçiren Anthony Nwakaeme, 2022 yılında Suudi Arabistan takımı Al-Fayha'ya imza atmıştı.
Nwakaeme'nin Al-Fayha macerası bitti.
AYRILIK AÇIKLANDI
Al-Fayha, Anthony Nwakaeme ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada sözleşmesi biten 35 yaşındaki futbolcuya teşekkür edildi.
AL-FAYHA KARNESİ
Kulüp ile 55 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu, 15 gol atarken 8 asist yaptı.
Anthony Nwakaeme, Trabzonspor ile 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.
İşte Al Fayha'nın paylaşımı:
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