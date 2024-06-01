Nwakaeme noktaladı

Kaynak: Haber Merkezi
Nwakaeme noktaladı

Arabistan ekibi Al-Fayha, eski Trabzonsporlu futbolcu Anthony Nwakaeme ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Süper Lig ekibi Trabzonspor'da 4 yıl geçiren Anthony Nwakaeme, 2022 yılında Suudi Arabistan takımı Al-Fayha'ya imza atmıştı.

Nwakaeme'nin Al-Fayha macerası bitti.

AYRILIK AÇIKLANDI
Al-Fayha, Anthony Nwakaeme ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada sözleşmesi biten 35 yaşındaki futbolcuya teşekkür edildi.

AL-FAYHA KARNESİ
Kulüp ile 55 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu, 15 gol atarken 8 asist yaptı.

Anthony Nwakaeme, Trabzonspor ile 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

İşte Al Fayha'nın paylaşımı:

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